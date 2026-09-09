Πρώτη πολιτική πράξη της νέας προέδρου της ΕΔΕΚ – Ενεργοποίησε την Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών

Στη σύγκληση συνεδρίας της πενταμελούς Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών προχώρησε η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνέδριου.

Η συνεδρία της πενταμελούς Επιτροπής άρχισε η ώρα 17:30 στα γραφεία του κόμματος, έχοντας στην ατζέντα το καυτό θέμα του Μητρώου Μελών και τον καθορισμό ημερομηνιών για διεξαγωγή του Καταστατικού και του Εκλογικού Συνέδριου.

Υπενθυμίζεται ότι το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο στις 5 Ιουλίου αποφάσισε όπως συσταθεί πενταμελής Επιτροπή για να εξετάσει το θέμα του Μητρώου και να αποφασίσει την άρση των διαγραφών. Η απόφαση του Παγκύπριου Συνέδριου προέβλεπε επίσης ότι η επιτροπή θα καθόριζε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Συνεδρίων.

Τις επόμενες ημέρες συνεδρίασε η πενταμελής Επιτροπή και αποφάσισε ότι το Καταστατικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου και το Εκλογικό Συνέδριο στις 13 Δεκεμβρίου. Τις ημερομηνίες ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Facebook το μέλος της Επιτροπής Νίκος Νικολαΐδης.

Ωστόσο ακολούθησε σφοδρή αντίδραση από ορισμένα μέλη της ηγεσίας τα οποία ήλεγχαν τον κομματικό μηχανισμό. Μάλιστα υπήρξαν και ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου που σημείωναν ότι τα συλλογικά όργανα του κόμματος είναι μόνα αρμόδια όργανα για να αποφασίσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Συνεδρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από τον εκάστοτε πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Νίκο Νικολαΐδη, τον Διομήδη Διομήδους, τον Μιχάλη Κουταλιανό και τον Παύλο Μιχαήλ.