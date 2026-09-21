Πεζοπορία στον Ακάμα με μήνυμα για τη βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία της φύσης

Με τη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών πραγματοποιήθηκε στο Νέο Χωριό η πεζοπορία «Ανακαλύπτουμε τη φύση του Ακάμα», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στην πεζοπορία συμμετείχαν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι άτομα ηλικίας 80 ετών, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον του Ακάμα.

Οι συμμετέχοντες, με καθοδήγηση από τον αρχηγό της πεζοπορίας Μάνο Ιωάννου, ακολούθησαν το κυκλικό μονοπάτι «Σμιγιές».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής απόλαυσαν τη θέα προς τις δυτικές ακτές του Ακάμα, ενώ κατά την επιστροφή είχαν θέα προς τον κόλπο της Χρυσοχούς.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια χλωρίδα της περιοχής και τα ενδημικά είδη που φιλοξενεί ο Ακάμας, σε μια δράση που συνδύασε την άσκηση και την επαφή με τη φύση με την περιβαλλοντική ενημέρωση.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, Δόξα Οικονομίδου, εξέφρασε την προσδοκία η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, να καταστεί θεσμός.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου, Πάτροκλος Ευαγγέλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία αντίστοιχων δράσεων για την προώθηση της κινητικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, καλώντας τους συμμετέχοντες να απολαύσουν το φυσικό τοπίο, χωρίς να αφήσουν πίσω τους απορρίμματα ή άλλα ίχνη της παρουσίας τους.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους , ευχαρίστησε τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία στη διοργάνωση της δράσης.

Όπως ανέφερε, το Γραφείο στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενώ εξέφρασε την επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας με τον Δήμο μέσα από περισσότερες κοινές δράσεις για το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων.

Η πεζοπορία εντάχθηκε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η οποία πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο την προώθηση πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και την ενθάρρυνση των πολιτών να έρθουν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον.