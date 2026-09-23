Στο 67,8% η πληρότητα στο φράγμα Πωμού, το υψηλότερο ποσοστό στα φράγματα της Πάφου

Πρώτο σε πληρότητα μεταξύ των κύριων φραγμάτων της επαρχίας Πάφου είναι σήμερα το φράγμα Πωμού, με ποσοστό 67,8%. Ακολουθούν το φράγμα Αγίας Μαρίνας με 56% και το φράγμα Αργάκας με 54,1%. Στα μεγαλύτερα φράγματα της επαρχίας η πληρότητα διαμορφώνεται στο 44,7% σε αυτό της Κανναβιού, στο 41% στο φράγμα Ευρέτου και στο 37,6% στον Ασπρόκρεμμο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Εκτελεστικός Μηχανικός στην Υπηρεσία Λειτουργίας και Συντήρησης Αρδευτικών Έργων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Αλέξιος Φραγκέσκου, ο οποίος επεσήμανε ότι η εικόνα των φραγμάτων της Πάφου είναι σήμερα σαφώς καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη πληρότητα μεταξύ των κύριων φραγμάτων της επαρχίας καταγράφει ο Μαυροκόλυμπος με 34,2%. Συνολικά, στα κύρια φράγματα της Πάφου είναι σήμερα αποθηκευμένα 43,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ανέφερε ο κ. Φραγκέσκου, προσθέτοντας πως η βελτιωμένη εικόνα αποδίδεται στις ευνοϊκές εισροές που καταγράφηκαν κατά το υδρολογικό έτος 2025-2026. Παρά τα θετικά δεδομένα, η διαχείριση των αποθεμάτων παραμένει προσεκτική, επεσήμανε ο κ. Φραγκέσου, ο οποίος ανέφερε πως με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος για την επάρκεια νερού τους επόμενους μήνες, ούτε για την ύδρευση ούτε για την άρδευση.

Η επάρκεια της Πάφου δεν βασίζεται αποκλειστικά στα φράγματα, καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν πλέον οι μονάδες αφαλάτωσης και το ανακτημένο νερό. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εφαρμόζει πολυετή σχεδιασμό με ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2028, με στόχο τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για την ύδρευση και την κάλυψη των εγκεκριμένων αναγκών άρδευσης.

Παρά την καλύτερη κατάσταση των φραγμάτων, η αυξημένη κατανάλωση νερού ύδρευσης που καταγράφηκε κατά το 2026 έχει επηρεάσει αρνητικά το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας. Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα συστήματα του ΤΑΥ στην Πάφο διατίθενται περίπου 7,6 έως 8,9 εκατ. κυβικά μέτρα νερού από τα φράγματα για ύδρευση, ενώ περίπου 2,5 εκατ. κυβικά μέτρα διατίθενται για άρδευση. Η διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται με προτεραιότητα την εξασφάλιση της ύδρευσης, ενώ η διάθεση νερού για άρδευση προσαρμόζεται στις διαθέσιμες ποσότητες και στις ανάγκες των καλλιεργειών.

Ο κ. Φραγκέσκου επεσήμανε πως η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών έχει μειώσει την αξιοπιστία των φυσικών εισροών στα φράγματα και έχει αυξήσει την ανάγκη αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού. Οι μειωμένες βροχοπτώσεις περιορίζουν παράλληλα την αναπλήρωση των φραγμάτων και τον φυσικό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του ΤΑΥ έχει πλέον μετατοπιστεί από την αντιμετώπιση των αναγκών μιας μόνο χρονιάς σε πολυετή διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων, όπως είπε.