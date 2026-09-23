Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για αντισταθμιστικά προς ιδιοκτήτες γης στον Ακάμα - Όλες οι πληροφορίες

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.support-akamas.com, μέσω της οποίας θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα (εταιρείες), που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Μέτρο 1, για την περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείου ανακοίνωσε τη συνέχιση της εφαρμογής του Μέτρου 1 για την περιοχή του Ακάμα για το 2026. Όπως αναφέρεται, το μέτρο αυτό στοχεύει στην οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης, μέσω εκταρικής επιδότησης και εντάσσεται στα αντισταθμιστικά μέτρα, που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Στόχος του Μέτρου είναι να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες, που διατηρούν τα τεμάχιά τους σε φυσική κατάσταση, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη του τοπίου και στην προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά ισορροπημένο μέλλον για τον Ακάμα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέτρου, η ετήσια επιδότηση προς τους ιδιοκτήτες γης της περιοχής μπορεί να φτάσει έως και τις €6.600, ανά δικαιούχο, ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στο ποσό των €25 εκατομμυρίων, για την περίοδο 2024-2028, μέσω εθνικών πόρων. Σημειώνεται, πως μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το Μέτρο θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση και τα οφέλη, που προκύπτουν από τα επιπρόσθετα κοινωνικοοικονομικά μέτρα, που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το Μέτρο έχει ήδη λάβει θετική αποδοχή από την τοπική κοινωνία και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των ιδιοκτητών γης, επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή του Ακάμα.

Το Υπουργείο καλεί τους ιδιοκτήτες γης να αξιοποιήσουν το μέτρο, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, αλλά και στην περιβαλλοντική προστασία του Ακάμα.

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που κατέχουν τεμάχια ιδιωτικής γης εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με εκτάσεις που εμπίπτουν σε πολεοδομικές ζώνες προστασίας, καθώς και σε γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες, οι οποίες συνολικά ανέρχονται γύρω στα 93.460 δεκάρια.

Οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο Μέτρο 1 πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, και να τηρούν τις υποχρεώσεις που αφορούν σε διατήρηση της περιουσίας τους στην υφιστάμενη φυσική της κατάσταση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι αν η ιδιοκτησία παρουσιάζει ήδη γεωργική δραστηριότητα, αυτή μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Αν το τεμάχιο βρίσκεται σε αδράνεια, πρέπει να διατηρηθεί η φυσική του βλάστηση, χωρίς επεμβάσεις που θα διαταράξουν το τοπίο, προάγοντας την προστασία των οικοτόπων, των ειδών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να περιφράξουν το τεμάχιο ή να παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο, που θα αλλοιώσει τη φυσική του κατάσταση. Τεμάχια με παράνομες αναπτύξεις ή δραστηριότητες εξαιρούνται από την επιδότηση, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση απευθύνεται μόνο σε τεμάχια που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας.

Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε στα €600 ανά εκτάριο (ήτοι €60 ανά δεκάριο), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των ενοικίων γεωργικής γης στην περιοχή και την περιβαλλοντική συνεισφορά της ιδιοκτησίας. Η μέγιστη ενίσχυση, που δύναται να λάβει ένας δικαιούχος ετησίως ανέρχεται στο ποσό των €6.600.

Τεμάχια με γεωργική δραστηριότητα θα δύναται να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα εκταρικά σχέδια του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και να επιδοτούνται από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι χρήστες δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές.

Η αίτηση για παραχώρηση της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη γης στη διαδικτυακή διεύθυνση www.support-akamas.com. Όπως σημειώνεται, "η πλατφόρμα αποτελεί ένα εύχρηστο και άμεσο σύστημα, με δυνατότητα υποβολής της αίτησης με μόνο 4 κλικ και αυτόματη τεκμηρίωση της ιδιοκτησιακής ιδιότητας".

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι η κατοχή ταυτοποιημένου λογαριασμού CYlogin (πρώην Αριάδνη).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 22408952 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support-akamas@moa.gov.cy

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μέτρου 1 θα διενεργούνται από το Συντονιστικό Γραφείο Ακάμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από την 1η Οκτωβρίου 2026 μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2026. Μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα είναι εφικτή η υποβολή αιτήσεων.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ