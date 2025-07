Θριαμβευτική η επιστροφή των Oasis στη σκηνή μετά από 16 χρόνια - Λίαμ και Νόελ χέρι-χέρι στο Κάρντιφ

Έπειτα από 16 χρόνια απουσίας οι Oasis ξεκίνησαν την περιοδεία τους με μια εκρηκτική συναυλία στο κατάμεστο Principality Stadium του Κάρντιφ στην Ουαλία.

Το κοινό ξεπέρασε τους 60.000 θεατές, με φαν να ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου για μια συναυλία που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα γινόταν ποτέ.

Οι Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ, η καρδιά και ψυχή των Oasis, εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά από τη διάλυση της μπάντας το 2009, όταν οι συνεχείς καβγάδες τους οδήγησαν στο οριστικό τέλος. Όπως περιγράφει το AP, οι δύο αδελφοί είχαν μια σύντομη στιγμή χέρι-χέρι, αλλά κατά τα άλλα κράτησαν τις αποστάσεις τους πάνω στη σκηνή.

Ο 58χρονος Νόελ επικεντρώθηκε στην κιθάρα του, ενώ ο 52χρονος Λίαμ, φορώντας το χαρακτηριστικό του παρκά, γρύλιζε στο μικρόφωνο με την ίδια αλαζονική αυτοπεποίθηση που δεν έχει ξεθωριάσει ούτε μετά από τρεις δεκαετίες, από τότε που το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το “Definitely Maybe”», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Η συναυλία άνοιξε με το τραγούδι «Hello» και το χαρακτηριστικό στίχο «It’s good to be back». Το σετ διήρκεσε περίπου δύο ώρες και επικεντρώθηκε κυρίως στους δύο πρώτους δίσκους του συγκροτήματος, Definitely Maybe (1994) και (What’s the Story) Morning Glory? (1995), ενώ ακούστηκαν και επιλεγμένα b-sides και μεταγενέστερα τραγούδια.

Κομμάτια όπως Supersonic, Roll With It, Rock ‘n’ Roll Star προκάλεσαν κύματα ενθουσιασμού και μαζικά sing-alongs από το κοινό, το οποίο παραδόθηκε στη νοσταλγία των ‘90s. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν κατά τη διάρκεια του Live Forever προβλήθηκε η εικόνα του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μία ημέρα πριν.

Oasis tonight at the end of live forever pic.twitter.com/GEcmNdtpyF — Sam Roberts 🖐🏻👍🏻 (@SamRoberts_27) July 4, 2025

Ο Νόελ ανέλαβε τα φωνητικά σε αρκετά τραγούδια, ανάμεσά τους και το συγκινητικό Half the World Away. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με ενθουσιώδη encore, περιλαμβάνοντας -φυσικά- μερικά από τα πιο διαχρονικά κομμάτια των Oasis: Don’t Look Back in Anger, Wonderwall και Champagne Supernova.

Oasis performs "Champagne Supernova" after 16 years pic.twitter.com/xAO42gs47r — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

Η συναυλία αποτέλεσε συγκινητική εμπειρία για πολλούς. Θαυμαστές όπως ο 44χρονος Ρομπ Μολ από το Εδιμβούργο έκαναν λόγο για μια βαθιά συναισθηματική στιγμή μιλώντας στο AP. «Είμαι εδώ με τρεις φίλους μου, φίλους από την παιδική μου ηλικία», είπε και τόνισε ότι για εκείνους το βρετανικό συγκρότημα είναι ένα κεφάλαιο της ζωής τους. Η 7 μηνών έγκυος Βίκι Μόινιχαν από το Ντόρτσεστερ, δήλωσε πως τίποτα δεν θα την σταματούσε από το να παρευρεθεί.

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία και τα προβλήματα με τα εισιτήρια

Η ανακοίνωση της περιοδείας τον Αύγουστο του 2024 προκάλεσε φρενίτιδα. Ωστόσο προκλήθηκαν προβλήματα με την έκδοση των εισιτηρίων για τα οποία πολλοί φαν κατέληξαν να πληρώνουν έως και 355 λίρες (περίπου 485 δολάρια) για θέσεις όρθιων, αντί για τις αρχικές των148. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στο βρετανικό κοινοβούλιο, με τον Υπουργό Πολιτισμού να ασκεί κριτική στις πρακτικές της Ticketmaster, η οποία πούλησε περίπου 900.000 εισιτήρια.

Η περιοδεία συνεχίζεται με 19 εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, πριν ταξιδέψει σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ασία και Αυστραλία, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στο Σάο Πάολο στις 23 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί σχέδια για νέα μουσική ή δίσκο, και η περιοδεία παρουσιάζεται ως ένα μοναδικό και μεμονωμένο γεγονός για την μπάντα.

Για τους φαν τους στο Κάρντιφ πάντως, η χθεσινή βραδιά ήταν μοναδική.

Πηγή: iefimerida.gr