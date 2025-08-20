ΠΟΛcast: Οι επιδράσεις της εισβολής στο εκπαιδευτικό σύστημα - Πώς η ιστορία διδάσκεται σε Ε/Κ και Τ/Κ

Ακαδημαϊκές έρευνες έχουν αναδείξει πως τα εκπαιδευτικά συστήματα, τόσο στην ελληνοκυπριακή, όσο και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθούν την ιδέα του έθνους και της σύνδεσης με τη μητέρα πατρίδα. Μετά την Τουρκική εισβολή αυτό μεταφράζεται κυρίως στο μάθημα της ιστορίας.

Οι Λούκας Περικλέους, Σύμβουλος Ιστορίας Δημοτικής Εκπαίδευσης και Σάββας Πέτρου, Ταγματάρχης εν αποστρατεία, συζητούν στο ΠΟΛcast με τη Ραφαέλλα Σπανού, πώς η ιστορία αξιοποιείται για να στηρίξει συγκεκριμένα αφηγήματα. Επιπλέον αναλύουν, πώς όλα αυτά επηρεάζουν την πρόοδο του Κυπριακού.

