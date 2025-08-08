Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Δίνουμε καθημερινό αγώνα επιβίωσης λένε κάτοικοι του Κ.Πύργου Τηλλυρίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στον αποκλεισμό και στην  ερήμωση της περιοχής αναφέρθηκε ο πρόεδρος του συμπλέγματος Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκου Κλεάνθους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους  είπε πως οι κάτοικοι δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Ακόμη ανέφερε πως στα σχολεία του Κ.Πύργου Τηλλυρίας φοιτούν ελάχιστοι μαθητές. Ενδεικτικά ανέφερε πως 4 από τα 5 χωριά της περιοχής έχουν εγκαταλειφθεί, όπως το Μοσφίλι, τα Πηγαίνια και ο Παχύαμμος. Ισχυρίζονται είπε ,η τουρκική πλευρά ότι αρνείται τη συζήτηση διάνοιξης του περάσματος των Κοκκίνων με τον ισχυρισμό ότι είναι στρατιωτική περιοχή.Μια στρατιωτική περιοχή,όπως είπε,"την οποία συντηρούμε και ανεφοδιάζουμε, τρεις φορές την εβδομάδα,με την διέλευση χωρίς κανένα έλεγχο των Τούρκων από την περιοχή,όσο και πολιτών που επισκέπτονται τα Κόκκινα".Σε αυτή την περιοχή όπως την αποκαλούν την στρατιωτική, τον Πύργο Τηλλυρίας πρέπει να δοθεί έμφαση κατέληξε.

Η Ανδρούλλα Θεολόγου κάτοικος της περιοχής λίγα μέτρα από το οδόφραγμα ανέφερε πως σε τούτο τον τόπο από το 1964 βασανίζονται.Ζητούμε είπε χαρακτηριστικά την βοήθεια του Κράτους, να λερθει το Κράτος σε αυτό τον τόπι τον βασανισμένο.

 Εξάλλου ο ιερέας της κοινότητας ο πάτερ Ιωάννης Σπυρίδωνος ανέφερε " εμείς τέτοια μέρα θρηνούμε και αυτοί γιορτάζουνε".Η μη διάνοιξη των Κοκκίνων εμποδίζει την επιβίωση μας,συμπλήρωσε.

 Στο μεταξύ δυο ελικόπτερα με "αξιωματούχους" ψευδοκράτους, εκτός από τα μικρά λεωφορεία με επιβάτες από τα κατεχόμενα, αφίχθησαν, στα Κόκκινα για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο για την επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited