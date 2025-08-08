Δίνουμε καθημερινό αγώνα επιβίωσης λένε κάτοικοι του Κ.Πύργου Τηλλυρίας

Στον αποκλεισμό και στην ερήμωση της περιοχής αναφέρθηκε ο πρόεδρος του συμπλέγματος Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκου Κλεάνθους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε πως οι κάτοικοι δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Ακόμη ανέφερε πως στα σχολεία του Κ.Πύργου Τηλλυρίας φοιτούν ελάχιστοι μαθητές. Ενδεικτικά ανέφερε πως 4 από τα 5 χωριά της περιοχής έχουν εγκαταλειφθεί, όπως το Μοσφίλι, τα Πηγαίνια και ο Παχύαμμος. Ισχυρίζονται είπε ,η τουρκική πλευρά ότι αρνείται τη συζήτηση διάνοιξης του περάσματος των Κοκκίνων με τον ισχυρισμό ότι είναι στρατιωτική περιοχή.Μια στρατιωτική περιοχή,όπως είπε,"την οποία συντηρούμε και ανεφοδιάζουμε, τρεις φορές την εβδομάδα,με την διέλευση χωρίς κανένα έλεγχο των Τούρκων από την περιοχή,όσο και πολιτών που επισκέπτονται τα Κόκκινα".Σε αυτή την περιοχή όπως την αποκαλούν την στρατιωτική, τον Πύργο Τηλλυρίας πρέπει να δοθεί έμφαση κατέληξε.

Η Ανδρούλλα Θεολόγου κάτοικος της περιοχής λίγα μέτρα από το οδόφραγμα ανέφερε πως σε τούτο τον τόπο από το 1964 βασανίζονται.Ζητούμε είπε χαρακτηριστικά την βοήθεια του Κράτους, να λερθει το Κράτος σε αυτό τον τόπι τον βασανισμένο.

Εξάλλου ο ιερέας της κοινότητας ο πάτερ Ιωάννης Σπυρίδωνος ανέφερε " εμείς τέτοια μέρα θρηνούμε και αυτοί γιορτάζουνε".Η μη διάνοιξη των Κοκκίνων εμποδίζει την επιβίωση μας,συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ δυο ελικόπτερα με "αξιωματούχους" ψευδοκράτους, εκτός από τα μικρά λεωφορεία με επιβάτες από τα κατεχόμενα, αφίχθησαν, στα Κόκκινα για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο για την επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου.