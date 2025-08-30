Το τετ- α - τετ Δένδια - Πάλμα και ο Αρχηγός της ΕΦ

Στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου υπουργών Άμυνας στην Κοπεγχάγη, ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο υπουργός Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας Νίκος Δένδιας είχαν την ευκαιρία να τα πουν, όπως έκανε γνωστό ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο «Χ». «Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τον Κύπριο ομόλογό μου, είχαμε συνάντηση. Συζητήσαμε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας». Ένα από τα ανοιχτά θέματα είναι το ζήτημα της ανανέωσης ή όχι της θητείας του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα. Στην Αθήνα πάντως κυκλοφορούν ονόματα πιθανών διαδόχων του κ. Τσιτσικώστα. Η θέση είναι περιζήτητη λόγω απολαβών, αλλά και κύρους, καθώς αξιωματικοί που δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας στην Ελλάδα, βλέπουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Γ.Σ.