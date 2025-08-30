Απαράδεκτο να ρίχνουν ευθύνες στους νεκρούς

Οι δύο άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο στην πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό είχαν ενημερωθεί για τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν αλλά το αγνόησαν, δήλωσε χθες ενώπιον της Βουλής ο αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης. Ακόμη και αν ισχύει αυτό που αναφέρει ο αρχηγός, κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αφού οι άνθρωποι αυτοί έχουν πεθάνει και κανείς δεν μπορεί να το διαψεύσει, από σεβασμό προς τους νεκρούς δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Δεν είναι απλώς ακατάλληλο· είναι ανάρμοστο να επιρρίπτονται ευθύνες σε εκείνους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και γίνεται ακόμα πιο απαράδεκτο όταν κανένας από εκείνους που απέτυχαν να τους προστατεύσουν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

ΑΓ