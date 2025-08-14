Μαγική βραδιά στο Δημοτικό Στάδιο Π. Χρυσοχούς με την Κατερίνα Λιόλιου και τον Γιάννη Φακίνο

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η συναυλία στο Δημοτικό Στάδιο Πόλης Χρυσοχούς, που γέμισε με μουσική, χρώμα και παλμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς η εκρηκτική και δημοφιλής Κατερίνα Λιόλιου χάρισε στο κοινό το βράδυ της Τετάρτης μια ανεπανάληπτη ερμηνεία αγαπημένων τραγουδιών, παρασύροντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ξέφρενο μουσικό ταξίδι.

Δίπλα της στη σκηνή βρέθηκε ο ταλαντούχος Γιάννης Φακίνος, προσθέτοντας τη δική του ιδιαίτερη ενέργεια και μελωδίες, δημιουργώντας μια αρμονική συνεργασία που απογείωσε τη βραδιά.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς στο πλαίσιο του προγράμματος των καλοκαιρινών εκδηλώσεων,, σε συνεργασία με την A.P. Soirées & Social Productions Ltd, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εκδήλωση υψηλής ποιότητας και άψογης οργάνωσης.

Το κοινό, που κατέκλυσε το στάδιο, ανταπέδωσε με θερμά χειροκροτήματα και ενθουσιώδη συμμετοχή, κάνοντας τη βραδιά αυτή να μείνει σίγουρα αξέχαστη για όλους.