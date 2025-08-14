Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά για κρουαζιερόπλοιο από το Ισραήλ - Πέταξαν γιαούρτι στο κεντρικό λιμεναρχείο

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμέις κράτησαν τους διαδηλωτές σε απόσταση από το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris»

Συγκέντρωση έξω από την πύλη για τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήσαν μέλη του ΠΑΜΕ που επιχείρησαν να μπλοκάρουν την αποβίβαση των επιβατών του «Crown Iris» από το Ισραήλ.

Στο σημείο βρέθηκαν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν φραγμό με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη 12 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποβίβαση των Ισραηλινών τουριστών.

Παράλληλα η τροχαία πραγματοποιίησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων.

Λίγο πριν την αποχώρηση των διαδηλωτών, κάποιοι εξ αυτών πέταξαν γιαούρτια στο κτήριο του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά

"Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά": Με συνθήματα, σημαίες της Παλαιστίνης και πανό στα χρώματα της, συνδικάτα και φορείς έχουν από νωρίς το πρωί συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά, απαιτώντας να σταματήσει η σφαγή του παλαιστινιακού λαού και η συνεργασία της κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. 

"Βία, κατοχή, γενοκτονία, το κράτος του Ισραήλ ασκεί τρομοκρατία", καταγγέλλουν και δυναμώνουν τον αγώνα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από το "σφαγείο" του Ισραήλ και των ιμπεριαλιστών συμμάχων του, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, όπως αναφέρουν. 

Με πληροφορίες από Protothema.gr, 902.gr

