CWEP – Γυναίκες της Κύπρου δημιουργούν περιβαλλοντικά για την Ειρήνη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μια νέα δυναμική πρωτοβουλία ενώνει γυναίκες από όλη την Κύπρο για να δηλώσουν την ειρήνη μέσα από τη φύση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, το έργο Cyprus Women Environmental Peacemakers (CWEP) θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και συνδυάζει περιβαλλοντική δράση, πολιτική παρέμβαση και διαπολιτισμικό διάλογο, με στόχο τη συμφιλίωση και τη βιώσιμη ειρήνη. Οπως αναφέρεται η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων του έργου PLACE in Cyprus, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας προς την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, με επιχορήγηση €7.000.

Συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Γυναίκες στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση – Κύπρος και τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Λεύκας.

Το πρόγραμμα , προστίθεται στην ανακοίνωση, περιλαμβάνει, εργαστήρια σβόλων σπόρων (20–21 Σεπτεμβρίου) και συμβολική φύτευση ελιάς στην Νεκρή Ζώνη, προς τιμήν των αγνοουμένων και από τις δύο κοινότητες. Ακολουθεί το διήμερο συνέδριο στη Λευκωσία (22–23 Σεπτεμβρίου) με περιβαλλοντολόγους, ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές από Κύπρο και εξωτερικό.

Παρουσίαση Έκθεσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιβαλλοντικής Δράσης στην Κύπρο στις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος και στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM, CULT, AGRI, DROI).

Ακόμη βίντεο με στιγμιότυπα από τη δράση, παγκόσμια πρεμιέρα του τραγουδιού “Γυναίκες της Κύπρου - Δημιουργούμε Περιβάλλον για την Ειρήνη” από τη Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη-Λένα Μελανίδου.

Επιπρόσθετα έκθεση φωτογραφίας “Γυναίκες της Κύπρου-Περιβάλλον και Ειρήνη”. Το CWEP συνεχίζει η ανακοίνωση εμπνέεται από το Ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ, που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στις διαδικασίες ειρήνης. «Φυτεύοντας σπόρους και ελαιόδεντρα, δηλώνουμε την ελπίδα για την ειρήνη.

Δεν είναι απλά μια συμβολική πράξη — είναι μια απόδειξη για το πώς οι γυναίκες μπορούν να μετατρέψουν τη σύγκρουση σε συνεργασία», δηλώνουν η Πέτρα Τερζή, Πρόεδρος του Women in Film and Television – Cyprus, και η Μουνεββέρ Εμπεντί, Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Λεύκας.

Σημειώνεται πως οι  ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες – συνεντεύξεις – και κάλυψη των εκδηλώσεων μπορούν να αποτεθούν στο Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση -Κύπρος: Julia Logacheva - Project Coordinator, mob +357 99798112, email: cywift@gmail.com καθώς και στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Λεύκας : Mehmet Gokhan Uzun - Project Coordinator, mob +90 5428798461, email: mehmetgokhanuzun95@gmail.com Website: https://cwepwiftcyprus.wixsite.com/cwep Εγγραφές στο συνέδριο: https://forms.gle/oiRVrkqyifHjcjry9 Facebook event: https://www.facebook.com/events/760500313205465

