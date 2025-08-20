Μήνυμα Δημάρχου Ιεροκηπίας πως το συμφέρον του Δήμου είναι πάνω από πρόσωπα και μικροπρέπειες

Το μήνυμα ότι το συμφέρον του Δήμου και του τόπου μας είναι πάνω από πρόσωπα, μικροπρέπειες και αχρείαστες αντιπαραθέσεις στέλνει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός.

Σε σχετική του ανάρτηση στη σελίδα του Δ. Ιεροκηπίας ο κ. Παλιός αναφέρει πως με λύπη διαπιστώνει ότι, έναν και πλέον χρόνο μετά, κάποιοι δείχνουν να μη σέβονται το εκλογικό αποτέλεσμα. Από καιρού εις καιρόν, παρεμβαίνουν στα ΜΚΔ (κυρίως στη σελίδα του Δήμου, επώνυμα, αλλά και μέσα από fake accounts) για να κάνουν κριτική χάριν κριτικής, συμπεριφερόμενοι, μάλιστα, με εμπάθεια και απρέπεια προς το πρόσωπό του.

Μέχρι σήμερα, σημειώνει ο κ. Παλιός απέφευγε επιμελώς να απαντά σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, που εμφανώς εκπηγάζουν από προσωπική πικρία, προσθέτοντας πως δεν θα παρεκκλίνει απ’ αυτή τη γραμμή, όσο και αν προκληθεί.

Σύντομα σημειώνει « θα λογοδοτήσουμε συνολικά, για όσα παραλάβαμε, όσα προωθήσαμε και όσα υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα, με βάση το προεκλογικό μας πρόγραμμα, καθώς προγραμματίζεται δημόσιος απολογισμός του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Δήμου Ιεροκηπίας».

Παράλληλα συνέχισε , θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, που ενισχύουν τη συμμετοχική δημοκρατία και αναβαθμίζουν τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνουνε, όπως είπε, τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να εκφραστεί και να ενημερωθεί τεκμηριωμένα για κάθε ζήτημα. Κανείς δεν έχει λόγο να κρύβεται, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σ' έναν ουσιαστικό διάλογο για το καλό του τόπου μας, κατέληξε ο κ. Παλιός.