Προωθεί τις διαδικασίες συντήρησης του μνημείου του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ο κοινοτάρχης Λυσού

Προωθεί τις διαδικασίες συντήρησης του μνημείου του Ευαγόρα Παλληκαρίδη που βρίσκεται στην κοινότητα Λυσού ο κοινοτάρχης Λυσού Γιώργος Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του ο κοινοτάρχης Λυσού ανέφερε, πως η κοινοτική αρχή προχωρεί στην αντικατάσταση των σημαιών και προωθεί την τοποθέτηση νέων.

Το μνημείο συνέχισε, θα αποκατασταθεί σιγά – σιγά, προσθέτοντας ωστόσο, πως δεν μπορεί από μόνη της η κοινοτική αρχή να τα κάνει όλα.

Ήδη είπε ο κ Ιωάννου το κόστος κάποιων εργασιών που ξεκίνησαν πριν λίγο χρονικό διάστημα στο μνημείο ανήλθε σε 800 ευρώ. Το κόστος αυτό το επωμίστηκε η κοινοτική αρχή.

Για το θέμα έχει ενημερωθεί και ο Σύνδεσμος Αγωνιστών ΕΟΚΑ ο οποίος ανέφερε πως θα τροχοδρομήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης του μνημείου και θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης στις προσπάθειες τους συγκαταλέγεται και η δημιουργία Μουσείου στην Λυσό που θα περιλαμβάνει και φωτογραφικό υλικό του ήρωα ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη .

Τώρα συνέχισε ο κ. Ιωάννου αναμένουμε από το Κράτος να μας ενοικιάσει το κτήριο όπου στεγάζονταν το πρώην Συνεργατικό Ιδρυμα της Λυσού και να αφιερώσουν μια αίθουσα στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη.