Ποινή φυλάκισης 16 ετών σε 64χρονο για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου επέβαλε την ποινή λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τα ψυχικά τραύματα των θυμάτων και τις προσωπικές συνθήκες του κατηγορούμενου.

To Mόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σήμερα, 27.08.2025, επέβαλε σε κατηγορούμενο ηλικίας 64 ετών, μετά από ακροαματική διαδικασία, συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 16 ετών σε κατηγορίες που αφορούσαν βιασμό κατά παράβαση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κατά παράβαση των άρθρων 6(3)(7) και 6(4)(9) του Νόμου 91(Ι)/2014.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για σκοπούς επιβολής των πιο πάνω ποινών λήφθηκαν μεταξύ άλλων υπόψιν η σοβαρότητα των αδικημάτων, οι συνθήκες υπό τις οποίες τα αδικήματα διεπράχθησαν, η πρόκληση πληγμάτων και ψυχικού τραύματος στα θύματα ένεκα της ειδεχθούς συμπεριφοράς που υπέστησαν σε μικρή και εύθραυστη ηλικία.

Eπίσης, οι προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του κατηγορουμένου, οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικογένειά του, το λευκό ποινικό του μητρώο, τα προβλήματα υγείας που ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει, και η ηλικία του σε παρόντα χρόνο σε συνάρτηση με την προσδοκία ζωής.

