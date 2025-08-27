Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στην Πάφο μετά από επίθεση επιβάτη σε αεροσυνοδό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναστάτωση σε πτήση από Παρίσι προς Τελ Αβίβ

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Arkia από το Παρίσι προς το Τελ Αβίβ, όταν επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το “Israel National News”, το αεροσκάφος, που εκτελούσε το δρομολόγιο με πλήρωμα από τη Δανία, εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο της Πάφου ώστε ο επιβάτης να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο επιβάτης προσπάθησε να εισέλθει στην τουαλέτα κατά την απογείωση, παραβιάζοντας τις διαδικασίες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, αντέδρασε και επιτέθηκε τόσο λεκτικά όσο και σωματικά σε μία από τις αεροσυνοδούς.

Tags

Αεροδρόμιο ΠάφουαεροπλάνοΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΠΤΗΣΕΙΣΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited