Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στην Πάφο μετά από επίθεση επιβάτη σε αεροσυνοδό

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Arkia από το Παρίσι προς το Τελ Αβίβ, όταν επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το “Israel National News”, το αεροσκάφος, που εκτελούσε το δρομολόγιο με πλήρωμα από τη Δανία, εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο της Πάφου ώστε ο επιβάτης να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο επιβάτης προσπάθησε να εισέλθει στην τουαλέτα κατά την απογείωση, παραβιάζοντας τις διαδικασίες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, αντέδρασε και επιτέθηκε τόσο λεκτικά όσο και σωματικά σε μία από τις αεροσυνοδούς.