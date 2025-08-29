Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Tερματίσαμε άμεσα τις εργασίες επιχωμάτωσης, δηλώνει ο Δήμαρχος Ακάμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Άμεσα έδρασε ο Δήμος Ακάμα για τον τερματισμό των εργασιών επιχωμάτωσης σε μεγάλο γεωργικό τεμάχιο στις θαλασσινές σπηλιές, πριν τέσσερις μήνες περίπου, ανέφερε Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, προσθέτοντας πως σήμερα δεν διεξάγονται εργασίες.

Σε δηλώσεις του ο κ. Λάμπρου ανέφερε πως σήμερα κλιμάκιο του Δήμου Ακάμα μετά από πληροφορία μετέβηκε στο χωράφι και όπως διαπιστώθηκε δεν διεξάγονται οποιεσδήποτε χωματουργικές εργασίες.

Οι εργασίες που έγιναν στο παρελθόν αφορούσαν το καθαρισμό του γεωργικού τεμαχίου. Από τότε, είπε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν έχουν δεχτεί καμία καταγγελία για επανενάρξη των εργασιών. Σημείωσε πως πριν τέσσερις μήνες περίπου εντοπίστηκε ιδιοκτήτρια γεωργικού τεμαχίου γης στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών να προχωρεί σε επιχωματώσεις.

Άμεσα είπε ο κ. Λάμπρου στην σκηνή μετέβη ο Δημοτικός Μηχανικός του Δήμου Ακάμα, μαζί με εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, οι οποίοι κάλεσαν την ιδιοκτήτρια του τεμαχίου να σταματήσει τις εργασίες, κάτι που έπραξε.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Ακάμα, κατόπιν τούτου άμεσα ενημερώθηκε η ιδιοκτήτρια του τεμαχίου γης πως εάν προχωρούσε τις εργασίες θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον της.

Ωστόσο η ιδιοκτήτρια σταμάτησε άμεσα, συμπλήρωσε.

 Όπως ανέφερε ο κ. Λάμπρου, η ιδιοκτήτρια του τεμαχίου ανέφερε πως σκόπευε να καλλιεργήσει το χωράφι της που είναι γεωργικό για αυτό προχώρησε σε χωματουργικές εργασίες και διερωτήθηκε γιατί δεν δικαιούται αφού αυτό βρίσκεται και εκτός της περιοχής Natura.

