Νέες συναντήσεις για ΑΤΑ προαναγγέλλει ο Γιάννης Παναγιώτου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει αφοσιωμένο στη μεσολαβητική διαδικασία για τη διαμόρφωση συγκλίσεων και για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το μέλλον της ΑΤΑ, η οποία προϋποθέτει την εποικοδομητική συμβολή των κοινωνικών εταίρων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας.

Παρά τις δυσκολίες και παρά τις διαφωνίες, η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστεί και η λήψη απεργιακών μέτρων πρέπει να αποφευχθεί, για τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και την επιβεβαίωση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας, τονίζει.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προσθέτει, πραγματοποιούνται επαφές και προγραμματίζονται συναντήσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου με τις δύο πλευρές, που αναμένεται να επιδείξουν συλλογική υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας.