Ο Πάπας Λέων ήγειρε το θέμα της "τραγικής κατάστασης στη Γάζα" στον Χέρτσογκ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συζήτησε την "τραγική κατάσταση στη Γάζα" σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και έκανε έκκληση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο ποντίφικας έκανε επίσης έκκληση για απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, ανέφερε η ανακοίνωση της Αγίας Έδρας, και επανέλαβε την υποστήριξη του Βατικανού για μια λύση δύο κρατών στη μακρόχρονη ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

"Εκφράστηκε η ελπίδα για άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, να επιτευχθεί επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στις πιο πληγείσες περιοχές, και να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου", αναφέρει η δήλωση.

Ο Χέρτσογκ ευχαρίστησε νωρίτερα τον ποντίφικα για τη συνάντηση, με ανάρτηση στο X, και είπε ότι έλαβε "θερμό καλωσόρισμα" στο Βατικανό.

"Θρησκευτικοί ηγέτες και όλοι όσοι επιλέγουν τον δρόμο της ειρήνης πρέπει να σταθούν ενωμένοι απευθύνοντας έκκληση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων ως ένα πρώτο και αναγκαίο βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη την περιοχή", δήλωσε ο Ισραηλινός Πρόεδρος.

Το Βατικανό δεν δημοσιοποίησε προσώρας περισσότερες λεπτομέρειες και δεν είπε πόσο διήρκησε η συνάντηση του Πάπα μα τον Ισραηλινό πρόεδρο.

Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των ηγετών που χαιρετούν ο ένας τον άλλον στο αποστολικό μέγαρο του Βατικανού. Σε μία από αυτές, οι δύο άνδρες στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς κανένας από τους δύο να χαμογελάει.

Ο Λέων, ο οποίος εξελέγη από καρδιναλίους από όλο τον κόσμο τον Μάιο για να διαδεχθεί τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, είχε έναν πιο προσεκτικό τόνο από τον Φραγκίσκο όταν μιλούσε για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Φραγκίσκος, ο οποίος ηγήθηκε της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για 12 χρόνια, ασκούσε συχνά κριτική στο Ισραήλ. Εϊχε εισηγηθεί να γίνει έρευνα για το κατά πόσον το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού, πυροδοτώντσς έντονες επικρίσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Λέων έχει αυξήσει τελευταία τις εκκλήσεις για ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Την περασμένη εβδομάδα, διατύπωσε "ισχυρή έκκληση" όπως την αποκάλεσε για το τέλος του πολέμου κατά την εβδομαδιαία δημόσια ακρόαση.

Η σημερινή ανακοίνωση του Βατικανού ήταν εμφανώς μεγαλύτερη απ΄ό,τι συνήθως σχετικά με συναντήσεις του πάπα με ξένους ηγέτες, οι οποίες κατά κανόνα καταγράφουν πληροφορίες σε μερικές γραμμές και δεν δίνουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα που συζήτησε ο Πάπας.

ΚΥΠΕ

