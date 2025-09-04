Ιδιοφυές: Κάνει το ηλεκτρικό να καίει και… βενζίνη!

Η εταιρεία Horse παρουσίασε μια καινοτόμο λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση: ένα υπερ-συμπαγές σύστημα μετάδοσης που μπορεί να μετατρέψει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε υβριδικά με αυξημένη αυτονομία (range extenders).

Το νέο C15, που θα κάνει πρεμιέρα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, έχει μέγεθος όσο μια πολύ μεγάλη τσάντα-χαρτοφύλακα και ενσωματώνει κινητήρα 1,5 λίτρου, γεννήτρια, μετατροπέα και σύστημα ψύξης.

Με διαστάσεις 50x55x27,5 εκατοστά, το C15 μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κάθετα, ακόμη και στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο ορισμένων ηλεκτρικών μοντέλων.

Η ιδέα είναι απλή αλλά ιδιοφυής: με ελάχιστες τροποποιήσεις και χαμηλό κόστος, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να εξοπλίσουν τα υπάρχοντα BEV με αυτό το σύστημα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο μιας μονοδιάστατης στρατηγικής αποκλειστικά στα ηλεκτρικά.

Στην ατμοσφαιρική του εκδοχή, το C15 αποδίδει 95 ίππους και προορίζεται για μικρότερα αυτοκίνητα (κατηγορίες B και C). Για μεγαλύτερα μοντέλα, υπάρχει υπερτροφοδοτούμενη έκδοση με 163 ίππους, επεκτείνοντας σημαντικά τις εφαρμογές του.

Επιπλέον, η μονάδα είναι συμβατή με βενζίνη, αιθανόλη, μεθανόλη αλλά και συνθετικά καύσιμα, ενώ πληροί τα πρότυπα Euro 7, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Ο CEO της Horse, Matias Giannini, υπογράμμισε ότι τα «range-extended EV αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία συστημάτων κίνησης σε πολλές διεθνείς αγορές».

Το C15, πρόσθεσε, προσφέρει στους κατασκευαστές μια οικονομική και απλή λύση ώστε να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες ηλεκτρικές τους πλατφόρμες σε πιο ευέλικτες υβριδικές μορφές.

Με λίγα λόγια, το C15 της Horse μπορεί να αποδειχθεί το «σωσίβιο» για μια αυτοκινητοβιομηχανία που δείχνει να μετανιώνει για τη βεβιασμένη μετάβαση στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, δίνοντας μια δεύτερη πνοή στα EV μέσω της ευελιξίας και της πρακτικότητας.

newsauto.gr