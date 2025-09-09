Δ. Πάφου : Κυκλοφοριακή διαχείριση του έργου της βελτίωσης της οδού Αριστοτέλη Σάββα στο Αναβαργός

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών για την βελτίωση της οδού Αριστοτέλη Σάββα περιλαμβανομένων εργασιών αποκατάστασης επεμβάσεων Υδατοπρομήθειας (ΕΟΑΠ) σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητη η κατάληψη και των δυο λωρίδων της Λεωφόρου και συγκεκριμένα από την συμβολή με την Λεωφόρο Αναβαργού, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αχέπανς, στροφή Νοσοκομείου για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου , οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις 06.00 π.μ την Τετάρτη 10/09/2025 και θα ολοκληρωθούν σε 24 ώρες από την ώρα έναρξης. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερη δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.