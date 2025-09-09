Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δ. Πάφου : Κυκλοφοριακή διαχείριση του έργου της βελτίωσης της οδού Αριστοτέλη Σάββα στο Αναβαργός

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών για την βελτίωση της οδού Αριστοτέλη Σάββα περιλαμβανομένων εργασιών αποκατάστασης επεμβάσεων Υδατοπρομήθειας (ΕΟΑΠ) σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητη η κατάληψη και των δυο λωρίδων της Λεωφόρου και συγκεκριμένα από την συμβολή με την Λεωφόρο Αναβαργού, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αχέπανς, στροφή Νοσοκομείου για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου , οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις 06.00 π.μ την Τετάρτη 10/09/2025 και θα ολοκληρωθούν σε 24 ώρες από την ώρα έναρξης. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερη δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited