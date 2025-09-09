Νετανιάχου: Το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τα αεροπορικά πλήγματα στο Κατάρ

«Το Ισραήλ την ξεκίνησε, την πραγματοποίησε και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη» για την επιχείρηση με τα αεροπορικά πλήγματα κατά των μελών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ, δήλωσε την Τρίτη (9/9) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την ώρα που παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

«Το χτύπημα εναντίον των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, αναφέρει το Γραφείο του Πρωθυπουργού σε ανακοίνωση στην αγγλική γλώσσα.

Η σημερινή ενέργεια εναντίον των υψηλόβαθμων αρχηγών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», γράφει το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ την ξεκίνησε, την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε το σχεδιαζόμενο χτύπημα και έδωσε το πράσινο φως ενώ σύμφωνα με πληροφορίες με παρέμβαση των ΗΠΑ καθηλώθηκαν στο έδαφος όλα τα πολεμικά αεροπλάνα που έχει στη διάθεσή του το Κατάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από δύο ημέρες, ο Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς.

«Έχω προειδοποιήσει τη Χαμάς για τις συνέπειες της μη αποδοχής», έγραψε ο Τραμπ στην ιστοσελίδα του Truth Social. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!».

Οι ισχυρές εκρήξεις στη Ντόχα

Νωρίτερα μεγάλος αριθμός εκρήξεων ακούστηκε στη Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, ενώ λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, οι IDF και Σιν Μπετ ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την ηγεσία της Χαμάς σε μια επιδρομή που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν γνώσει των Αμερικανών οι οποίοι έδωσαν το πράσινο φως σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Η δήλωση δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, αλλά έρχεται μετά από αναφορές για μεγάλες εκρήξεις στη Ντόχα, όπου εδρεύει η κορυφαία ηγεσία της Χαμάς.

Επιβεβαίωσε το χτύπημα η Χαμάς

Αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτήριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες).

cnn.gr