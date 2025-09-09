Οι θέσεις ΚΕΒΕ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε σημείωμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, σημειώνονται τα θετικά αλλά και οι προβληματισμοί του

Τις θέσεις του για την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, καταγράφει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σε σημείωμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, σημειώνονται τα θετικά αλλά και οι προβληματισμοί του.

Το ΚΕΒΕ με τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τάσσεται υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής αλλά και ενίσχυσης της φοροεισπρακτικότητας, ως βασικό μέτρο για την διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότητας στην αγορά. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τον ενδεχόμενο επηρεασμό της ελκυστικότητας του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου, το οποίο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να στηρίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας - βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες - διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

«Η ισορροπία αυτή είναι καθοριστική για την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας, τόσο μέσω της στήριξης των εγχώριων επιχειρήσεων όσο και μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων», τονίζει.

Το ΚΕΒΕ  χαιρετίζει την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος για τις αμιγώς κυπριακές εταιρείες και  τη μείωση της έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 17% στο 5%, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας.  Παράλληλα στηρίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών και το Τμήματος του Εφόρου Φορολογίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη τα μέτρα να διαμορφωθούν με τρόπο που δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. 

Σημειώνεται ότι με τη μεταρρύθμιση ο εταιρικός φόρος αυξάνεται στο 15% για όλες τις επιχειρήσεις.  Επίσης, οι κυπριακές επιχειρήσεις θα μειώσουν τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή τους, με μέγιστο ποσοστό το 19,25% (έναντι 27,4% σήμερα) και ελάχιστο 15% (έναντι 23% σήμερα).

