Κατάντια στο Ή’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Μαθητές σε αίθουσες «οικοκυρικών» αντί σε κανονικές τάξεις καταγγέλουν οργανωμένοι γονείς

Την έντονη αγανάκτηση του εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονένων Η Δημοτικού Σχολείου Πάφου Κλείτος Ιωάννου για το γεγονός ότι μαθητές διδάσκονται σε αίθουσες « οικοκυρικών» αντί σε κανονικές τάξεις.

Ο κ. Ιωάννου σημειώνει πως με μεγάλη απογοήτευση και οργή έγιναν μάρτυρες μιας ακόμη προσβολής προς τα παιδιά και τους γονείς του Ή’ Δημοτικού Σχολείου Πάφου. Την ώρα που περιμέναμε προσθέτει, , μετά από τόσες καταγγελίες και παρεμβάσεις, να δοθεί επιτέλους λύση και όλα τα παιδιά να μπουν σε κανονικές αίθουσες, σήμερα δύο τάξεις στεγάζονται σε αίθουσες οικοκυρικών!

Εκεί προσθέτει, που κανονικά διδάσκονται μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης, με πάγκους κουζίνας, φούρνους, πλαστικές καρέκλες και αποθηκευτικούς χώρους, τοποθετούνται μαθητές Δημοτικού για να κάνουν μάθημα.

‘’Η ευθύνη βαραίνει τη Σχολική Εφορεία Πάφου’’

Ο Κλείτος Ιωάννου σημειώνει πως η ευθύνη βαραίνει στην Σχολική Εφορεία Πάφου και διερωτήθηκε εάν θα στέλνανε τα δικά τους παιδιά σε τέτοιες αίθουσες, ενώ για τα παιδιά τους προσθέτει , φαίνονται πως όλα επιτρέπονται. Πρώτα σημειώνει οι λυόμενες αίθουσες-παράγκες που θύμιζαν αποθήκες και τώρα οι αίθουσες οικοκυρικών που καμία σχέση δεν έχουν με τάξεις διδασκαλίας.

Επiσημαίνει επίσης πως η ισότητα στην εκπαίδευση παραμένει σύνθημα μόνο στα χαρτιά λέγοντας πως όταν φωνάζαν χρόνια τώρα τους χαρακτηρίζανε κάποιοι υπερβολικούς και «κακούς». Δυστυχώς παρατηρεί ο κ. Ιωάννου η πραγματικότητα τους δικαιώνει, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να ξεκινά η σχολική χρονιά και κάποια παιδιά να έχουν κανονικές αίθουσες, ενώ άλλα να στοιβάζονται σε χώρους ακατάλληλους, χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες. Προσθέτει ακόμη πως δεν θα μείνουν θεατές σε τέτοια φαινόμενα.

Ως Σύνδεσμος Γονέων, αλλά και ως γονείς, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούνε αυτή την κατάντια αλλά και δεν θα αφήσουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, συμπληρώνει.

Η Σχολική Εφορεία οφείλει να δώσει λύση άμεσα. Όχι αύριο, όχι του χρόνου αλλά σήμερα συμπληρώνει, προσθέτοντας πως η αξιοπρέπεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη.