Ιαπωνία: Το κυβερνών κόμμα επιλέγει νέο ηγέτη στις 4 Οκτωβρίου - Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι

Μετά την παραίτηση του Σιγκέρου Ισίμπα, την Κυριακή 07/09, το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LPD) της Ιαπωνίας καλείται να αναδείξει νέο επικεφαλής στις 4 Οκτωβρίου, όπως δήλωσαν σήμερα (09/09) υψηλόβαθμοι κοινοβουλευτικοί.

Όπως είπε υψηλόβαθμος κοινοβουλευτικός, η πλήρους κλίμακα διαδικασία επιλογής μπορεί να ευνοήσει τον Σανάε Τακαΐτσι, έναν βετεράνο δεξιό υπέρμαχο επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών ο οποίος, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αποφάσισε να είναι υποψήφιος, όπως και ο υπουργός Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι, γιος του πρώην πρωθυπουργού Τζουνιτσίρο Κοϊζούμι.

Είναι μεταξύ μιας ομάδας τουλάχιστον πέντε υποψηφίων, αν και κανείς δεν έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα επίσημα την υποψηφιότητά του.

Η διαδικασία

Στον πρώτο γύρο της αναμέτρησης, κάθε βουλευτής του LDP καταθέτει μία ψήφο και οι επιλογές των μελών του κόμματος κατανέμονται αναλογικά σε ίσο αριθμό ψήφων με εκείνες των μελών του κοινοβουλίου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να αντανακλά την ευρύτερη δυνατή άποψη των μελών του κόμματος.

Ο Τακαΐτσι και ο Κοϊζούμι, που αναδείχθηκε ως υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα στον οποίο είχε ανατεθεί η μείωση των πολύ υψηλών τιμών του ρυζιού, ήταν και προηγουμένως υποψήφιοι και είχαν έρθει δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα στην ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου 2024 που ανέδειξε τελικά νικητή τον Ισίμπα.

Στους άλλους ενδεχόμενους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του χθες, Δευτέρα, καθώς και ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιοσιμάσα Χαγιάσι, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον ανώτατο εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Πηγή: cnn.gr