Επεκτείνεται ο παραλιακός πεζόδρομος Χλώρακας

Άρχισαν οι προγραμματισμένες εργασίες του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για επέκταση του παραλιακού πεζόδρομου στην περιοχή "Βρέξη" όπου εκεί στο γνωστό γεφύρι θα ενωθεί με τον παραλιακό πεζόδρομο της Πάφου που οδηγεί στο Κάστρο και το Λιμανάκι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του προέδρου του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέα Κυριακού στην ανατολική πλευρά του κόλπου του "Πηλού" , κατασκευάστηκε ήδη ξύλινη γέφυρα που θα μπορεί το κοινό να την χρησιμοποιεί μόλις δημιουργηθεί και η γέφυρα στην απέναντι δυτική πλευρά.

Όταν υλοποιηθεί και αυτό το έργο, προστίθεται στην ανακοίνωση, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει τον περίπατο του ή το τρέξιμο μπροστά απο την θάλασσα της μοναδικής αυτής φυσικής ομορφιάς του "Πηλού" - τόσο κατά τους καλοκαιρινούς αλλά και τους χειμερινούς μήνες.