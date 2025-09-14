Συγκεκριμένη στρατηγική από το Γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων για ανάκαμψη της υπαίθρου

Συγκεκριμένη στρατηγική ξεκίνησε το Γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων για την ανάκαμψη της υπαίθρου σύμφωνα με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων Χαράλαμπο Χριστοφίνας. Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Τρύγου Παναγιάς ο κ. Χριστοφίνας ανέφερε πως μετά την έναρξη της συγκεκριμένης στρατηγικής για να ανακάμψει η ύπαιθρος, βλέπουν σιγά σιγά ότι αυτή, φέρνει αποτέλεσμα.

Πρόσθεσε πως ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της υπαίθρου που αυτή η χώρα βασίστηκε είναι η γεωργία. Ξέρουμε συνέχισε, ότι τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί ,αναφερόμενος και στα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τελευταίως με τις πυρκαγιές και που αυτά, όπως είπε, αποτελούν απόρροια εγκατάλειψης της γής. Είναι για εμάς συνέχισε, εθνικός στόχος για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και του ιδίου του ΠτΔ να επανέλθουν πίσω όσο περισσότερος κόσμος ενεργός πλέον στην γεωργία.

Ο κ. Χριστοφίνας σχετικά με το 5ο Φεστιβάλ Τρύγου Παναγιάς σημείωσε πως αυτές οι εκδηλώσεις πέραν από την ανάδειξη αυτής της πλούσιας κληρονομιάς που έχει αυτή τη χώρα είναι και οι άνθρωποι της. Ακολούθως ευχαρίστησε όλους τους διοργανωτές και εξέφρασε την επιθυμία ο κόσμος να επισκέπτεται αυτές τις εκδηλώσεις αυτά τα φεστιβάλ που αναδεικνύουν τόσο την παράδοση μας αλλά την επαφή τους με την ύπαιθρο. Στόχος μας είναι η ύπαιθρος επιτέλους να ανακάμψει, κατέληξε.