Συνάντηση Φαίδωνος Hermes για αναβάθμιση του αερολιμένα Πάφου

Τα θέματα της εύρυθμης λειτουργίας και αναβάθμισης του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου συζήτησαν σήμερα ο Δήμαρχος Πάφου με την Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια του Hermes Airports.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου, συνάντηση με ομάδα της Διεύθυνσης της Hermes Airports ,αποτελούμενη από την Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια κ. Ελένη Καλογήρου και τη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ. Μαρία Κουρούπη,είχε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο ο Δήμαρχος Πάφου κ.Φαίδωνας Φαίδωνος.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ε.Τ.Α.Π. Πάφου κ.Νάσος Χατζηγεωργίου και ο Δημοτικός Γραμματέας κ.Θέμης Φιλιππίδης.

Ο Δήμαρχος Πάφου έθεσε σειρά ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματική διαχείριση του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου, με ζητούμενο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής.

Τονίζοντας το αδιάλειπτο και ενεργό ενδιαφέρον του Δήμου Πάφου για το όλο ζήτημα,υπογράμμισε την ανάγκη για τάχιστη λήψη μέτρων από τη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports,σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς,με στόχο την εξάλειψη των καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των επιβατών,πράγμα που θα συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών και στην αποτροπή αρνητικής εντύπωσης για την Επαρχία Πάφου ως τουριστικό προορισμό.

Ο Δήμαρχος ζήτησε επίσης τη βελτίωση του προγραμματισμού αναφορικά με τις εργασίες επέκτασης των υποδομών του Αερολιμένα, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2027, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού να επηρεαστεί στο ελάχιστο.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των εξωτερικών χώρων και των προσβάσεων του Αερολιμένα, με έμφαση στην αντικατάσταση των υφιστάμενων τσιμεντένιων εμποδίων με εναλλακτική λύση αισθητικά και λειτουργικά καλύτερη.

Από την πλευρά της, η κ. Καλογήρου ενημέρωσε για την πορεία των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου και τον ευρύτερο προγραμματισμό της Hermes Airports σε σχέση με τη διαχείριση και λειτουργία του Αερολιμένα.

Επισημαίνοντας ότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας και της φήμης του Αερολιμένα,ανέδειξε ως ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα την ελλιπή στελέχωση των σημείων ελέγχου των αφικνουμένων επιβατών από πλευράς της Αστυνομίας Κύπρου,για να τονίσει ότι το ζήτημα αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και την εμπειρία των ταξιδιωτών.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα καλής συνεργασίας και κοινής αντίληψης για την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου και την ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής της Επαρχίας.