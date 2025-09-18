Διαμαρτυρίες συνόλων κομμάτων και απλών πολιτών για το κέντρο του Ρίκκου

Οργανωμένα σύνολα, κόμματα και απλοί πολίτες προετοιμάζουν διαμαρτυρίες μετά και την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας να προχωρήσει σε προκήρυξη των προσφορών για το κέντρο του Ρίκκου, ιδιοκτησίας του Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος που αποτελεί παραδοσιακό καφεστιατόριο με ιστορία πολλών χρόνων στην παραλία της Γεροσκήπου.

Για χρόνια αποτελεί το στέκι του λαού, και του απλού ανθρώπου .

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γεροσκήπου Ανδρέα Σιήκκη η αδικία που επιχειρείται εις βάρος του Ρίκκου και της συζύγου του Χρυστάλλας δεν θα μείνει αναπάντητη, όπως υποστηρίζει, γιατί όπως εξηγεί, εκεί όπου υπάρχει αγώνας για το δίκαιο , εκεί υπάρχει και η ψυχή του λαού. Ο αγώνας για την δικαίωση του Ρίκκου Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος και της οικογένειας του τώρα αρχίζει σημειώνει, και μετά από 50 χρόνια , θυσίας μόχθου και αξιοπρέπειας.

Η οικογένεια του Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος ( Ρίκκου) είναι αγαπητή στην κοινωνία της Γεροσκήπου αλλά και ευρύτερα της Πάφου. Ο κόσμος μετά την προβολή του θέματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εκφράζει, όπως αναφέρει ο κ. Σιήκκης, την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό και την αγάπη τους προς τον Ρίκκο και την οικογένεια του.

Κάλεσε παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει. Η κοινωνία απαιτεί την διόρθωση της αδικίας, τονίζει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δυνατόν «να παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι εις βάρος ανθρώπων που στάθηκαν τίμιοι , αγωνιστές, άνθρωποι της προσφοράς και της αλληλεγγύης για μισό αιώνα».

Για την ιστορία τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τιμής ένεκεν , παραχωρούσαν τον χώρο για την λειτουργία καφεστιατορίου στον κ. Ξενοφώντος (Ρίκκο) με ενοίκιο.

Ενδεικτικά η παραχώρηση , σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γεροσκήπου έγινε με καταβολή ενοικίου, όπως είπε, γιατί ο ιδιοκτήτης του κέντρου είναι τραυματίας πολέμου με 75% αναπηρία, επειδή επί 51 χρόνια συνεχώς λειτουργεί το παραδοσιακό καφεστιατόριο αλλά και λόγω του ότι το Κράτος όταν λάμβανε επιστολές από το 1976 από τον κ. Ξενοφώντος να του εκμισθωθεί ο χώρος, τελικά το 2013 έλαβε από το Κράτος την απάντηση ότι δεν μπορεί το Κράτος να εκμισθώνει κρατική γη σε ιδιώτες, και για αυτό θα την εκμισθώσει στον Δ. Γεροσκήπου υπό την προυπόθεση ο Δήμος να προχωρήσει στην εκμίσθωση του χώρου στον ίδιο τον κ. Ξενοφώντος.

Κάτι ωστόσο που δεν έγινε.

Επί του θέματος παρενέβη και η Επιτροπή Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου, η οποία αντέδρασε αποστέλλοντας επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών διαμαρτυρόμενη για την προκήρυξη των προσφορών του κέντρου του Ρίκκου με το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για όμοιες περιπτώσεις.

Κατόπιν τούτο, αποστάλθηκε άλλη επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 2 Μαϊου η οποία ουσιαστικά «ανοίγει παράθυρο» για τον Δ. Ιεροκηπίας να επανεξετάσει το θέμα. Κάτι που και πάλι δεν έγινε... στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ιεροκηπίας.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Σιήκκη ο κόσμος απαιτεί από την δημοτική αρχή να ξαναφέρει το θέμα να το ξανασυζητήσει και να το διορθώσει. Ενήμερος για το θέμα είναι και ο ΠτΔ κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο αντιδήμαρχος Γεροσκήπου ανέφερε πως ο ΠτΔ είπε πως το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό και θα το συζητήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σημειώνεται πως ο Ανδρέας Ηλία Ξενοφώντος ( Ρίκκος) και οικογένειά του δεν λειτουργούν απλώς ένα καφεστιατόριο, αλλά αποτελούν κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής του τόπου μας.

Ο Ρίκκος και η Χρυστάλλα δεν λειτούργησαν αυτόν τον χώρο απλώς αλλά ήταν η ψυχή της περιοχής, είναι οι άνθρωποι που φύτεψαν δέντρα ,που κουβάλησαν νερό με τα χέρια, που μεγάλωσαν έναν χώρο ο οποίος έγινε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την επαρχία . Είναι ακόμη οι άνθρωποι που κέρασαν έναν καφέ, ή ένα αναψυκτικό και πρόσφεραν ένα χώρο για ξεκούραση σ’ αυτούς που είχαν ανάγκη. Είναι χώρος έμπνευσης για τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού για συγγραφείς και ποιητές. Αποτελεί ακόμη κέντρο καθημερινής αναψυχής για πολλούς ηλικιωμένους που συχνάζουν για μια παρτίδα τάβλι, αλλά και στέκι πολλών Παφιτών νέων και ηλικιωμένων. Επίσης χώρος για να απολαύσει κάποιος την θάλασσα που αλλού την ακριβοπληρώνει.