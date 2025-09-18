Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιωάννου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» - Πολλά τα ερωτήματα για το πως θα λειτουργήσει το νέο Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας

Ανεξάρτητη μελέτη Γάλλων εμπειρογνωμόνων ανέδειξε την ανάγκη για δημιουργία ενιαίου μηχανισμού πολιτικής προστασίας μετά τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό τον Ιούλιο 2025.

Άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και της Πολιτικής Άμυνας στο Υπουργείο Εσωτερικών, προσεχώς Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας.

Μιλώντας στην «Πρωινή Επιθεώρηση» και στην δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, εξήγησε την απόφαση της Κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα παραδέχτηκε πως πολλά λειτουργικά ζητήματα δεν έχουν διευθετηθεί ακόμα και ευελπιστεί πως η αλλαγή θα γίνει «όσο πιο σύντομα γίνεται».

Ακούστε ολόκληρο το απόσπασμα:

