Αναστατωμένο το προσωπικό του Τμ. Δασών, μετά την απόφαση ένταξης της δασοπυρόσβεσης στο ΥΠΕΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά. Μας ανησυχεί πάρα πολύ. Θα ακολουθήσουμε το κακό παράδειγμα άλλων χωρών»

Στην απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τον τομέα δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στον Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε μαζί με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Άμυνα να αποτελέσουν νέο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε επικριτικά εκπρόσωπος της Συντεχνίας εργαζομένων του Τμήματος Δασών (ΠΑΣΥΔΥ). 

Η χθεσινή απόφαση αναστάτωσε το προσωπικό, τόνισε. Ειδικά ο διαχωρισμός του προσωπικού. «Έχουμε το τραγικό παράδειγμα της Ελλάδας, με τραγικά αποτελέσματα που θα έχουμε και σήμερα. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά. Μας ανησυχεί πάρα πολύ. Θα ακολουθήσουμε το κακό παράδειγμα άλλων χωρών», είπε.

Επίσης ανέφερε ότι το προσωπικό είναι αναστατωμένο, διότι θεωρεί ότι η διάσπαση του Τμήματος και η μεταφορά των κρίσιμων αρμοδιοτήτων του σε άλλο υπουργείο υποβαθμίζει τον ρόλο του Τμήματος Δασών και διαταράσσει τη μέχρι σήμερα συντονισμένη, επιστημονική και εξειδικευμένη διαχείριση των δασών της Κύπρου.

Σημειώνεται, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, για τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου στη Λεμεσό, υπό το φως και της χθεσινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, με τη μεταφορά σε αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμοδιοτήτων δασοπροστασίας του Τμήματος Δασών.

Οι δύο προηγούμενες συνεδρίες των τριών Επιτροπών έλαβαν χώρα στις 5 και 29 Αυγούστου, με την πρώτη να επικεντρώνεται στις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών, καθώς και σε μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, και τη δεύτερη να εστιάζει στο ζήτημα του συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών και φορέων του κράτους.

 

 

