Δ. Πάφου : Έργο βελτίωσης της οδού Αριστοτέλη Σάββα στο Αναβαργός

Στο έργο βελτίωσης της οδού Αριστοτέλη Σάββα στο Αναβαργός προχωρεί ο Δήμος Πάφου. Ως εκ τούτου στην κατάληψη και των δύο λωρίδων της Λεωφόρου Αριστοτέλη Σάββα από την συμβολή με την Νίκου Βασιλειάδη μέχρι τη συμβολή με την οδό Ρούπελ (στροφή Ιορδάνειου Δημοτικού) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδού Αριστοτέλη Σάββα προχωρεί ο Δήμος Πάφου.

 Οι εργασίες προσθέτει περιλαμβάνουν και την αποκατάσταση επεμβάσεων Υδατοπρομήθειας (ΕΟΑΠ) σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια.

Σημειώνεται ότι οι δύο πιο πάνω αναφερόμενες παρόδοι θα λειτουργούν κανονικά. Οι εργασίες, προσθέτει ο Δ. Πάφου θα ξεκινήσουν στις 06.00 π.μ την Τετάρτη 24/09/2025 και θα ολοκληρωθούν σε 24 ώρες από την ώρα έναρξης.

 Όπως αναφέρεται, για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερη δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και κατανόηση του.

