Βοήθεια σε 65 άτομα που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση παρείχε το ΝΗΜΑ σε 2 χρόνια

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του, το Κέντρο Στήριξης και Θεραπείας ΝΗΜΑ έχει προσφέρει βοήθεια σε 65 άτομα που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση κατά την παιδική τους ηλικία, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας του Κέντρου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι "κομβικής σημασίας" και υλοποιείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι η δημιουργία του Κέντρου δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη, αλλά εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική προσέγγιση που αναγνωρίζει πως η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αποτελεί έγκλημα με βαριές και μακροχρόνιες συνέπειες, όχι μόνο για τα θύματα, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. "Η πολιτεία έχει καθήκον να προσφέρει στους ενήλικες που βίωσαν τέτοιες εμπειρίες στη νεαρή ηλικία το δικαίωμα στην αποκατάσταση, στη θεραπεία και στην κοινωνική επανένταξη", υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, οι υπηρεσίες που παρέχει το ΝΗΜΑ είναι πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες. Στον θεραπευτικό τομέα περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη και θεραπεία, βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, κοινωνική στήριξη και διασύνδεση με άλλες δομές, νομική και ιατρική καθοδήγηση, όπου ζητηθεί, και εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα που διαμορφώνονται σε συνεργασία με ίδιο το άτομο.

Εξίσου σημαντικός είναι ο τομέας της πρόληψης, συνέχισε ο Υπουργός. Το ΝΗΜΑ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών, η σωστή διαχείριση, αλλά και να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα σεβασμού, υγιών σχέσεων και σεξουαλικής υγείας στην κοινωνία μας.

"Η λειτουργία του Κέντρου έχει μια ακόμη σημαντική διάσταση: τη συστηματική συλλογή δεδομένων για το φαινόμενο. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, δημιουργείται μια οργανωμένη βάση γνώσης που θα επιτρέψει την καταγραφή, την κατανόηση και, κατ’ επέκταση, τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών πρόληψης και παρέμβασης. Πρόκειται για ένα εργαλείο απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο κράτος που θέλει να προστατεύσει αποτελεσματικά τα παιδιά του", επεσήμανε.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία αυτή, χρηματοδοτώντας το Κέντρο, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας. "Γνωρίζουμε, όμως, ότι η συνέχιση και η διεύρυνση των υπηρεσιών του απαιτεί σταθερή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Για αυτό, εργαζόμαστε, ώστε η στήριξη προς το ΝΗΜΑ να αποκτήσει πιο θεσμικό και μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η λειτουργία του Κέντρου θα είναι βιώσιμη και συνεχής, ανεξαρτήτως συγκυριών", τόνισε.

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, αναφέρεται ότι το Κέντρο ΝΗΜΑ είναι η πρώτη και μοναδική εξειδικευμένη δομή στην Κύπρο που παρέχει στήριξη, ατομική και ομαδική θεραπεία δωρεάν, σε ενήλικα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία. Ταυτόχρονα, στήριξη παρέχεται επιπλέον στα μέλη της οικογένειας τους και στα μέλη του φιλικού τους περιβάλλοντος.

"Το Κέντρο καλύπτει ένα τεράστιο κενό, και η Κύπρος είναι ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες που λειτουργεί μια τέτοια δομή σε σχέση με τη στήριξη ενηλίκων", αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με την Παντελίτσα Νικολάου, Κλινική Ψυχολόγο, Κλινική Συντονίστρια του Κέντρου, κάποιο άτομο αποφασίζει να απευθυνθεί στο ΝΗΜΑ για "να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του, να σταματήσει το παρελθόν να επεμβαίνει στο παρόν του". Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση, η σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, που συνήθως προκύπτει από κάποιο άτομο από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού, επηρεάζει τις σχέσεις του ατόμου τόσο στην παιδική αλλά και ενήλικη ζωή του.

"Το τραύμα διαταράσσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό και χρειάζεται μακροπρόθεσμη θεραπεία, συνήθως πέρα από τα δύο χρόνια", είπε, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα απευθύνθηκαν στο Κέντρο και έλαβαν θεραπεία 65 άτομα. Το Κέντρο προσφέρει ατομική και ομαδική θεραπεία, μέχρι και 24 μήνες σε εβδομαδιαία βάση.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Συνδέσμου, Μαρία Επαμεινώνδα, ανέφερε ότι το ΝΗΜΑ συμπληρώνει δύο χρόνια αφοσίωσης, συνεχούς προσπάθειας, σκληρής δουλειάς και δημιουργικής συνεργασίας αφιερωμένα σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες, που στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής τους βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση.

"Στο διάστημα αυτό, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και φιλόξενο σημείο αναφοράς που εμπνέει εμπιστοσύνη και επαγγελματισμό, έναν χώρο όπου το τραύμα μπορεί να θεραπευτεί και η ελπίδα και η ανθεκτικότητα βρίσκουν έδαφος για να ανθίσουν", ανέφερε.

