Τη Ρωσία δείχνει η Κομισιόν για παραβιάσεις σε Δανία και Νορβηγία

Τα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία και τη Νορβηγία εντάσσονται σε μοτίβο ρωσικής συμπεριφοράς, δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, Αννίτα Χίπερ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η κ. Χίπερ απάντησε σχετικά με τα περιστατικά στη Δανία και τη Νορβηγία που έλαβαν χώρα το βράδυ της Δευτέρας, λέγοντας ότι τα περιστατικά εντάσσονται σε μοτίβο «απερίσκεπτων» ρωσικών ενεργειών.

«Έχουμε παρακολουθήσει το περιστατικό και είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με τη Δανία, αλλά και με τη Νορβηγία», τόνισε η εκπρόσωπος. «Τους επαινέσαμε ήδη για την ταχεία δράση τους, αλλά θα πρέπει ακόμη να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας. Ωστόσο, αυτό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες υποδεικνύει τη Ρωσία όσον αφορά τις απερίσκεπτες ενέργειες από μέρους της σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη - πρώτα την Πολωνία, στη συνέχεια τη Ρουμανία και πιο πρόσφατα την Εσθονία», ανέφερε.

«Αυτό που έχουμε δει όσον αφορά τη Ρωσία είναι ότι δεν έχουν παραβιάσει 'κατά λάθος' τους εναέριους χώρους των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά επρόκειτο για σκόπιμη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και εδώ βλέπουμε ένα σαφές μοτίβο. Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, διερευνώντας επίσης την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύοντας την ασφάλειά μας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

«Πρέπει ακόμη να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, επομένως δεν θα το προδικάσουμε, αλλά όταν βάζουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο, χωρίς να προδικάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας των αρχών, έχουμε δει ένα σαφές μοτίβο όσον αφορά την εκτόξευση drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και αυτό υποδεικνύει τη Ρωσία», κατέληξε η Χίπερ για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τομά Ρενιέ, επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη θα γίνει συνάντηση των κρατών που βρίσκονται στο ανατολικό σύνορο της Ένωσης και ότι θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν ένα προτεινόμενο «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που θα βοηθήσει στην ασφάλεια της ανατολικής πλευράς του μπλοκ.

Οκτώ αναμένεται να είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, συν η Ουκρανία, που έχουν προγραμματίσει διαδικτυακές συνομιλίες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, για να συζητήσουν τα σχέδια που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ρωσικών εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπειτα από μια σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της ΕΕ.

Εκτός από τη Δανία, που έλαβε επίσης πρόσκληση ως το κράτος - μέλος που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα εκπροσωπηθούν επίσης στη συνάντηση της Πέμπτης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, η συνάντηση αυτή θα έχει προσπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ενώ η Σλοβακία και η Ουγγαρία θα είναι τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ που συνορεύουν με την Ουκρανία και δεν θα έχουν θέση στο τραπέζι.

ΚΥΠΕ