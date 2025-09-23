Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Αναζητείται νέα ημερομηνία

Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη όπου διεξάγεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όταν ο Μακρόν αποχώρησε από το κτήριο του ΟΗΕ μετά την ομιλία του στην οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο αστυνομικών που είχε στηθεί καθώς ήταν σε εξέλιξη η μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά, έχει διακοπεί παντού η κυκλοφορία» εξήγησε ένας αστυνομικός στον εμβρόντητο Μακρόν.

Παρόλα αυτά ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχασε το χιούμορ του αφού κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του στον οποίο ακούστηκε να λέει ««μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».

 

 

 

Ακόμα, όμως, και όταν πέρασε η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, η κυκλοφορία επετράπη μόνο στους πεζούς, με τον Εμανουέλ Μακρόν να επιστρέφει με τα πόδια στη γαλλική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη.

Δοθείσης, δε, της ευκαιρίας, αφενός συνέχισε το τηλεφώνημά του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αφετέρου φωτογραφήθηκε με πολίτες που του το ζήτησαν.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

