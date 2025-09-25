Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαδικτυακή απάτη σε βάρος 59χρονης στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Διαδικτυακή απάτη καταγγέλθηκε χθες Τετάρτη από 59χρονη στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου . 

Σύμφωνα με την Αστυνομία 59χρονη, κατήγγειλε χθες ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, προχώρησε σε προπληρωμένη ενοικίαση διαμερίσματος στην Πάφο μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας, για το ποσό των €1.070.

Αφού η 59χρονη μετέβη στη διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί ως διεύθυνση του υπό αναφορά ενοικιαζόμενου διαμερίσματος, διαπίστωσε πως εκεί δεν υπήρξε τέτοιο διαμέρισμα.

Η 59χρονη προσπάθησε επίσης να έρθει σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα στην οποία προπλήρωσε την ενοικίαση του υπό αναφορά διαμερίσματος, χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

