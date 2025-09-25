Γαλλία: 9,6 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσε το Πολεμικό Ναυτικό ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής

Σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης, αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, κατασχέθηκαν από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό σε επιχείρηση στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής, στο πλαίσιο της αποστολής «Corymbe». Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του 2025, χρονιά που ήδη καταγράφει ρεκόρ στην καταπολέμηση της θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα την κατάσχεση 9,6 τόνων κοκαΐνης από αλιευτικό σκάφος που έπλεε χωρίς σημαία στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από δύο ναυτικά σκάφη στο πλαίσιο της αποστολής «Corymbe», μέσω της οποίας η Γαλλία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Αφρική και στον Κόλπο της Γουϊνέας.

Σύμφωνα με την Ναυτιλιακή Διεύθυνση Ατλαντικού, η κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης αποτιμάται σε περίπου 519 εκατομμύρια ευρώ. Το πλοίο που μετέφερε το φορτίο δεν ήταν νηολογημένο σε κανένα κράτος, γεγονός που συχνά συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την τύχη του πληρώματος, ενώ κατά πάγια πρακτική σε τέτοιες επιχειρήσεις, τα ναρκωτικά καταστρέφονται και το πλοίο αφήνεται να συνεχίσει τον πλου του.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του γαλλικού Ναυτικού μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Στα τέλη Αυγούστου, είχαν ήδη κατασχεθεί σχεδόν 6 τόνοι κοκαΐνης στην ίδια περιοχή. Όπως είχε δηλώσει τότε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, το 2025 έχει ήδη καταγραφεί ως έτος ρεκόρ, με περισσότερους από 45 τόνους ναρκωτικών να έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις.

Πηγή: Préfecture maritime de l’atlantique