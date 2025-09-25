Την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, στις 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων Παττίχειου Αρχείου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Λίνας Έλληνα «Aphrodite in Flames».

Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού Ιταλού που βρίσκεται εγκλωβισμένος στην Αμμόχωστο τις μέρες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Η ιταλική μετάφραση του βιβλίου πρωτοπαρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Rovigo της Ιταλίας τον Μάιο του 2024, ενώ δημιουργήθηκε ειδικά ντοκιμαντέρ για την Αμμόχωστο, που προβλήθηκε σε συγκεκριμένο κανάλι.

Ο Ευρωβουλευτής Sergio Berlato διοργάνωσε πολύ επιτυχημένη εκδήλωση για την Κύπρο, με το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ να προβάλλονται στο Ευρωκοινοβούλιο στις 2 Ιουλίου. Έπεται επίσκεψη Ευρωβουλευτών στην Αμμόχωστο.

Στο μεταξύ έχει παρουσιαστεί το βιβλίο μαζί με το ντοκιμαντέρ σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας καθώς και στην Ένωση Συντακτών στη Ρώμη. Ξεχωρίζει μεγάλη εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Pavia με έγκριτους ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους κύρους στις 25 Σεπτεμβρίου.

Το βιβλίο της Λίνας Έλληνα, κατόρθωσε να γίνει πρεσβευτής του εθνικού μας προβλήματος στο εξωτερικό.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκείνη τη μέρα ο κ Βίκτωρ Μαντοβάνη, Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στην Κύπρο, ο κ Ιωάννης Τζίρος, πρώην Πρόξενος της Κύπρου στο Μιλάνο. Αμέσως μετά θα γίνει προβολή σκηνών από το ντοκιμαντέρ του canale italia για την Αμμόχωστο.

Θα ακολουθήσει κόκτειλ.