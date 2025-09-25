Δ. Πάφου : Εντυπωσιακή έναρξη εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Πάφος διοργάνωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τον Νυκτερινό Αγώνα Δρόμου «Αροδαφνούσα», παράλληλα με τον Γύρο της Πάφου 2025 την χορευτική εκδήλωση Get Up and Dance.

Η συμμετοχή υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς άνθρωποι από Σχολές Χορού, Γυμναστήρια, Αθλητικά Σωματεία και δημότες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν για να χορέψουν ταυτόχρονα μια χορογραφία ειδικά σχεδιασμένη για όλους.

Όπως αναφέρεται αυτή η εκδήλωση δεν περιορίστηκε απλώς σε μια παρουσίαση χορού• αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία που απολαύθηκε με ενθουσιασμό από συμμετέχοντες και θεατές, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και κοινότητας. Ταυτόχρονα, ο Γύρος της Πάφου μαζί με τον Νυκτερινό Αγώνας Δρόμου σημείωσαν υψηλή συμμετοχή παιδιών.

Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των δρομέων, καθώς περίπου 350 δρομείς ενισχύθηκαν από την παρουσία περισσότερων από 500 χορευτών.

Οι δρόμοι γέμισαν με ενέργεια και πάθος, καθώς οι δρομείς και οι χορευτές συνδυάστηκαν σε μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού και του χορού.

Ο Δ. Πάφου σημειώνει πως τα αποτελέσματα του αγώνα είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.customtiming.eu/PafosNightRun2025.html Με αυτές τις δύο παράλληλες εκδηλώσεις, η πόλη απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η τέχνη του χορού και η αθλητική δραστηριότητα μπορούν να συνδυαστούν με τον καλύτερο τρόπο.

Αυτές οι πρωτοβουλίες προσφέρουν στους πολίτες όχι μόνο ευκαιρίες για άθληση, αλλά και για κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πάφου.