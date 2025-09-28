" Ο αθλητισμός και οι Τέχνες ανήκουν σε όλους μας!".

Γέμισε με αθλήματα και παιδικά χαμόγελα το Δημοτικό Μεσόγης με τη συμμετοχή στην γιορτή του αθλητισμού Be Active Γιορτή αθλητισμού Be Active πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Μεσόγη που περιλάμβανε διάφορες δράσεις.

Η δράση έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο της Μεσόγης και η είσοδος ήταν ελεύθερη. Οι συμμετέχοντες σε πέντε δραστηριότητες μεταξύ των οποίων ήταν η καλαθοδρομία Survivor, η τοξοβολία, ελληνικοί χοροί, καλαθόσφαιρα, TaekWondo ,ποδόσφαιρο ,Kick Boxing και Hip Hop κέρδισαν δώρα αναμνηστικά του Be Active .

Η πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Κυπριακού Οργανισμού Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (ΚΟΕΠ Πάφου), εκπαιδευτικός νηπιαγωγός Ελένη Παπακυριάκου και μέλος του Πολιτιστικού Ομίλου της Μεσόγης ανέφερε πως η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή την γιορτή του αθλητισμού Be Active σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.Ερωτηθείσα σχετικά ανέφερε πως υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο και από τα παιδιά.

Η εκδήλωση Αθλητισμού μέσα από τις Τέχνες συνέχισε, πραγματοποιήθηκε χθες για πρώτη φορά στην κοινότητα Μεσόγης και καλούσε το κοινό να συμμετέχει σε διάφορες κινητικές δραστηριότητες άθλησης και τεχνών όπως Ελληνικούς χορούς, Taewondo, Τοξοβολία, Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα, Survivor με την χρήση Παραδοσιακών καλαθιών και Καλαθοδρομίας αναδεικνύοντας με πολύ πρωτότυπο τρόπο την λαϊκή τέχνη της Καλαθοπλεκτικής που αποτελεί παράδοση της κοινότητας Μεσόγης σε μια νέα μορφή αξιοποίησης της!

Η κ. Παπακυριάκου ανέφερε πως με την ολοκλήρωση 5 δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες κέρδιζαν ένα δώρο από το lucky Be Active καλάθι! Ακολούθως ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν με τόσο ζήλο, τόσο στην προετοιμασία όσο και στη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε είπε η κ. Παπακυριάκου «θερμά τον ΚΟΑ που μας ενέπνευσε για την εκδήλωση #BEACTIVE και ήταν ο χορηγός για τα δωράκια!,το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης τον κοινοτάρχη και την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης για την παραχώρηση του χώρου, τους εκπαιδευτές που ήρθαν εθελοντικά κ.Ράνια Χαραλάμπους στους Ελληνικούς χορούς, και τους εκπαιδευτές κ.Νίκη Γεωργίου και την ομάδα της για την Τοξοβολία καθώς και τον κ.Αλκιβιάδη Αναστασίου από την Ακαδημία Αίαντας για το Taewondo και Kick Boxing ».

Επίσης ευχαρίστησε όλα μέλη του ΚΟΕΠ Πάφου -Λεμεσού και μέλη του Πολιτιστικού Συνδέσμου Μεσόγης που συμμετείχαν εθελοντικά !!! Καταληκτικά η κ. Παπακυριακού σημείωσε πως με την υπέροχη συνεργασία το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ήταν εξαιρετικό στέλνοντας το μήνυμα " Ο αθλητισμός και οι Τέχνες ανήκουν σε όλους μας!".

Η εκπαιδευτικός Σοφία Παπαντωνίου Ζορμπά μέλος του ΚΟΕΠ ανέφερε πως η δράση ήταν του Be Active η οποία συνδιοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Όμιλο Μεσόγης σε συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή του Κυπριακού Οργανισμού Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (ΚΟΕΠ Πάφου).

Η κ. Παπαντωνίου ανέφερε πως ο ΚΟΕΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο με έτος ίδρυσης του το 1980 με σκοπό να υπηρετεί την εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης.

Οι δράσεις πρόσθεσε, απευθύνονταν σε παιδιά που τους δόθηκε η ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορα αθλήματα. Ερωτηθείσα σχετικά η κ. Παπαντωνίου χαρακτήρισε ικανοποιητική την συμμετοχή περίπου 70 παιδιά που συνοδεύονταν από τους γονείς τους.

Η χθεσινή δράση είπε η κ. Παπαντωνίου ήταν η πρώτη τους δράση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία ενώ προγραμματίζονται και επόμενες δράσεις. Ενδεικτικά είπε πως τον Ιανουάριο θα έχουν μια πολύ ωραία δράση με ομιλητές και με ευκαιρίες για το κοινό της Πάφου.Επίσης τον Νοέμβριο θα διοργανωθεί επίσης μια εκδήλωση στην Λευκωσία.