Νέα καταγγελία απάτης για δήθεν επιστροφή φόρου ΦΠΑ διερευνά η Αστυνομία

Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε ψευδή μηνύματα για δήθεν επιστροφή φόρου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ, πολίτης έλαβε χθες 29 Σεπτεμβρίου, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, το οποίο ψευδώς εμφανιζόταν να προέρχεται από το Τμήμα Φορολογίας και στο οποίο γινόταν αναφορά για επιστροφή φόρου ΦΠΑ.

Η παραλήπτης του μηνύματος σάρωσε τον κωδικό τύπου QR Code που εμφανιζόταν στο μήνυμα και ακολούθως άνοιξε αντίστοιχη πλαστή ιστοσελίδα, όπου η ίδια συμπλήρωσε τραπεζικά της στοιχεία, όπως τους κωδικούς πρόσβασης της στην ηλεκτρονική εφαρμογή της τράπεζας όπου διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, και τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.

Στη συνέχεια, αφού έλαβε ειδοποίηση από την τράπεζα της, για χρέωση του λογαριασμού της, διαπίστωσε ότι, από τον τραπεζικό λογαριασμό της, κλάπηκε το χρηματικό ποσό των 878 ευρώ.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις:

- Καμία φορολογική ή άλλη Κρατική Αρχή δεν αποστέλλει μηνύματα ζητώντας την επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων μέσω συνδέσμων

- Μην συμπληρώνετε στοιχεία σε ιστοσελίδες που δεν είναι οι επίσημες κρατικών οργανισμών

- Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοιο μήνυμα, αγνοήστε το και διαγράψτε το άμεσα

- Να ελέγχετε πάντα την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολέα ενός μηνύματος και τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που περιλαμβάνει, πριν επιλέξετε τον σύνδεσμο - Να χρησιμοποιείτε ασφάλεια δύο παραγόντων για τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς

- Να μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω e-mail ή μέσω άγνωστων ιστοσελίδων

- Να ενημερώνεστε μόνο από επίσημες Κρατικές πηγές

- Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας απάτης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα το τραπεζικό του ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του και να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.