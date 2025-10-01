Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Τραυματισμός δύο πρόσωπων μετά από μεταξύ τους καυγά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Δύο πρόσωπα τραυματίστηκαν μετά από την μεταξύ τους συμπλοκή το απόγευμα της Τρίτης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης σε κοινόχρηστο χώρο σε κτηριακό συγκρότημα στην κοινότητα της Τάλας της επαρχίας Πάφου φαίνεται να συνεπλάκησαν δύο πρόσωπα.

Πρόκειται για 63χρονο Ελληνοκύπριο και 45χρονο από την Συρία. Συγκεκριμένα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φέρεται να τραυματίστηκαν και οι δύο με μαχαίρι μετά την μεταξύ τους συμπλοκή.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία εκ πρώτης όψεως τόσο ο 63χρονος όσο και ο 45χρονος φέρουν μικροτραυματισμούς και εξετάστηκαν από κυβερνητικό ιατρό.

Την σκηνή επισκέφτηκαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου για περαιτέρω εξετάσεις . Πληροφορίες φέρουν να προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προσώπων που πρόκειται για διαχειριστή συγκροτήματος διαμερισμάτων και ενοικιαστή και ακολούθως να ακολούθησε ο καυγάς τους και ο τραυματισμός τους με μαχαίρι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΑΔΕ Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα