Τραυματισμός δύο πρόσωπων μετά από μεταξύ τους καυγά

Δύο πρόσωπα τραυματίστηκαν μετά από την μεταξύ τους συμπλοκή το απόγευμα της Τρίτης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης σε κοινόχρηστο χώρο σε κτηριακό συγκρότημα στην κοινότητα της Τάλας της επαρχίας Πάφου φαίνεται να συνεπλάκησαν δύο πρόσωπα.

Πρόκειται για 63χρονο Ελληνοκύπριο και 45χρονο από την Συρία. Συγκεκριμένα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φέρεται να τραυματίστηκαν και οι δύο με μαχαίρι μετά την μεταξύ τους συμπλοκή.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία εκ πρώτης όψεως τόσο ο 63χρονος όσο και ο 45χρονος φέρουν μικροτραυματισμούς και εξετάστηκαν από κυβερνητικό ιατρό.

Την σκηνή επισκέφτηκαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου για περαιτέρω εξετάσεις . Πληροφορίες φέρουν να προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προσώπων που πρόκειται για διαχειριστή συγκροτήματος διαμερισμάτων και ενοικιαστή και ακολούθως να ακολούθησε ο καυγάς τους και ο τραυματισμός τους με μαχαίρι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΑΔΕ Πάφου.