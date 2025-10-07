Επίσκεψη του University of Limerick στο Παν. Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος υποδέχθηκε, στις 6 Οκτωβρίου 2025, τον Καθηγητή Colin Fitzpatrick, Programme Manager του University of Limerick και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εργασιακού Πακέτου WP1 της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE και την κα Josephine Page, Director of International Education του University of Limerick ενώ στο πλαίσιο της συνάντηση παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι τρόπο ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής, ξενάγησε τον Καθηγητή Fitzpatrick στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και παρουσίασε τις δράσεις και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Συμμαχίας EMERGE. Ακολούθησε εκτενής συνάντηση εργασίας με τα μέλη της ομάδας EMERGE του Νεάπολις, στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι όλων των Εργασιακών Πακέτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά το πρώτο έτος του έργου, τα επικείμενα παραδοτέα, οι τρόποι ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των εταίρων πανεπιστημίων καθώς και ο ρόλος του Νεάπολις ως Επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 9, που έχει στόσο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, της συνοχής και της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων. Επίσης, συζητήθηκαν τα επόμενα κοινά βήματα που αφορούν τη φοιτητική και προσωπική κινητικότητα, την ανάπτυξη μικρο-πιστοποιητικών, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την πολυγλωσσία, με γνώμονα την αποστολή του EMERGE να ενδυναμώνει τα περιφερειακά πανεπιστήμια και τις κοινότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η επίσκεψη αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το University of Limerick, συντονιστή της Συμμαχίας, καθώς και για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των εννέα πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο EMERGE.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στην EMERGE ενισχύει τη δέσμευσή του στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ένταξη, η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ενεργά στην ενδυνάμωση των περιφερειακών πανεπιστημίων της Ευρώπης, καταλήγει η ανακοίνωση.