Οι πρόεδροι ΟΕΒ-ΚΕΒΕ θα δουν Κεραυνό και Παναγιώτου

Μετά από παρότρυνση του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι Προέδροι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συναντηθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ενόψει της επικείμενης κοινής σύσκεψης των Εκτελεστικών Επιτροπών των δύο Οργανώσεων την ερχόμενη Δευτέρα.

Αυτό αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν των προέδρων των εργοδοτικών συνδέσμων.

Νωρίτερα, οι εκτελεστικές επιτροπές των δύο εργοδοτικών συνδέσμων, ανακοίνωσαν ότι συνέρχονται σε νέα κοινή συνεδρίαση  με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ. 

Σκοπός της σύσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/10/2025 στις 15:00, είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος. 

Μέχρι την ολοκλήρωση των διεργασιών των συλλογικών σωμάτων των δύο Οργανώσεων, αναφέρθηκε, ουδεμία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για την ΑΤΑ με οποιοδήποτε κρατικό αξιωματούχο.

