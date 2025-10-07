Πραγματοποίηση Ημερίδας για το Νέο Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Υπουργείο Οικονομικών, η πρώτη από σειρά Ημερίδων, με θέμα την παρουσίαση του νέου Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στη σημερινή Ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ δόθηκε έμφαση στον δικό τους ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής του Οδηγού.

Ο νέος Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του προηγούμενου Οδηγού και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Η ανάγκη για αναθεώρηση του Οδηγού προέκυψε στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να συνάδει με τις νομοθετικές και άλλες εξελίξεις που σημειώθηκαν, στο μεταξύ, στους τομείς της πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και διαφθοράς στη δημόσια υπηρεσία.

Ως εισηγήτριες συνέβαλαν, στην Ημερίδα, η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη - «Θεμελιώδεις Αρχές Δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας», η Επίτροπος Νομοθεσίας, κ. Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου – «Πρότυπα Διαφύλαξης της Ακεραιότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων» και η Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κ. Μαρία Κλεάνθους Καλλή - «Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», ενώ σύντομη παρέμβαση έκανε ο Επίτροπος Διαφάνειας, κ. Χάρης Πογιατζής. Το ακροατήριο ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα που αναφέρονται στον Οδηγό και υπέβαλε σχόλια και εισηγήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Ο νέος Οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, που θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το πλαίσιο των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και των υποχρεώσεών τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με σκοπό, αφενός, την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και, αφετέρου, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και, κατ΄ επέκταση, του δημοσίου συμφέροντος.