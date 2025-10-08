Την ένταξη της κοινότητας Κ. Πύργου Τηλλιρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Οργανισμού ανακοίνωσε ο Κ. Γιωρκάτζης

Την ένταξη της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Οργανισμού ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, στο πλαίσιο της μετάβασης του στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε πως η επίσκεψης τους στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συμπολιτών του σε σχέση με την πρόοδο διαφόρων εργασιών που την ευθύνη ανέλαβε ο ΕΟΑ Λευκωσίας μετά και τις εξαγγελίες του ΠτΔ για να μετατραπεί ο Πύργος Τηλλυρίας σε μια “Πράσινη Κοινότητα”.

Πρόσθεσε πως αρκετά από τα έργα τα οποία θα συνεισφέρουν σ΄αυτόν τον στόχο, αφορούν τον ΕΟΑ. Σήμερα συνέχισε, « συζητήσαμε για την πρόοδο ετοιμασίας των εγγράφων για να προκηρύξουμε το μεγάλο αποχετευτικό έργο στον Πύργο Τηλλυρίας» προσθέτοντας επίσης πως ενημέρωσαν «για την πρόοδο καθαριότητας του φράγματος του Πύργου , για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του κόμβου εξυπηρέτησης, για το χρονοδιάγραμμα ή και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας για τη δημιουργία “Πράσινου Σημείου” και άλλα θέματα που αφορούν την κοινότητα».

Είναι, επανέλαβε ο κ. Γιωρκάτζης, το επόμενο βήμα μετά και τις εξαγγελίες του ΠτΔ, σημειώνοντας πως βρέθηκαν σήμερα στον Πύργο Τηλλυρίας για να υλοποιήσουν αυτά που υποσχέθηκαν. Πρόσθεσε ακόμη πως ενημέρωσε ότι αναλάβανε πολύ πρόσφατα την υδροδότηση της περιοχής και πως έχουνε ήδη αρχίσει από τους προηγούμενους μήνες την επιδιόρθωση και την συντήρηση του δικτύου.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας σημείωσε πως έχουν προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι σε επιδιόρθωση τουλάχιστον 25 διαρροών, έχουν τοποθετήσει καινούργιους μετρητές για να μπορούνε να γνωρίζουνε νωρίτερα και με περισσότερη ακρίβεια τις διαρροές του συστήματος, και ακολούθως, όπως είπε, να τις διορθώνουνε και να καταφέρνουνε να σώσουνε αυτό το πολύτιμο αγαθό που λέγεται νερό.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Τηλλυρίας και κοινοτάρχης του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκος Κλεάνθους εξέφρασε τις ευχαριστίες του και την ικανοποίηση του προς τον ΕΟΑ Λευκωσίας ο οποίος έχει δείξει έμπρακτα ότι από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει κάποια έργα, το ενδιαφέρον του. Πρόσθεσε πως σε σχέση και με τις εξαγγελίες του ΠτΔ κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, όλα τα έργα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά σημείωσε πως με πολύ γρήγορους ρυθμούς κινείται το θέμα της υδροδότησης της κοινότητας και της επίλυσης των προβλημάτων με την ύδρευση της κοινότητας, ο καθαρισμός του φράγματος του Κάτω Πύργου καθώς και το μεγάλο έργο που αναμένουμε το αποχετευτικό το οποίο και αυτό βρίσκεται σε πορεία μελετών, κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κητρομηλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε πως η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που θα πρέπει να γίνουν στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας . Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να γίνουν έργα στην περιοχή γιατί πρέπει να δώσουμε ώθηση και στους κατοίκους να μπορέσουν να κρατηθούν στην Τηλλυρία αλλά και να κρατηθεί η περιοχή ζωντανή, κατέληξε.