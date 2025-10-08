Ανακοινώθηκε επίσημα η νέα Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Ποια είναι η Έλενα Περικλέους

Επίσημα νέα Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η Έλενα Περικλέους.

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας του σώματος, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τον διορισμό της Έλενας Περικλέους στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού .

Όπως ανέφερε, η κ. Περικλέους είναι εκπαιδευτικός και διετέλεσε Συντονίστρια Πολιτιστικής Παιδείας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, προσθέτοντας ότι ο διορισμός της θα τεθεί σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου, λόγω του ότι θα πρέπει να υποβληθεί η παραίτησή της από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Το βιογραφικό της

Η Έλενα Περικλέους, νέα Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι απόφοιτος του Λυκείου Κύκκου Β΄ με καταγωγή από τον Κάμπο και την κατεχόμενη Πεντάγυια. Σπούδασε παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συνέχισε με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Λονδίνο.

Έχει πολυετή εμπειρία στη Δημόσια Εκπαίδευση ως διευθύντρια σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, με απόσπαση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, και ενεργό δράση σε εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις. Είναι πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (IBBY Cyprus) και υπηρέτησε ως Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων για ενήλικες και παιδιά, έχει λάβει πολλά βραβεία στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει εκδώσει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, οδική ασφάλεια και κοινωνικά θέματα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε θέματα ισότητας, σεξουαλικής κακοποίησης και προώθησης της φιλαναγνωσίας.

