Η EU Foods Cyprus συνεχίζει τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς- Στήριξη οικογενειών στην Κισσόνεργα

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η EU Foods Cyprus συνεχίζει σταθερά να στηρίζει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Αυτή τη φορά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νικόλας Νικολάου παρέδωσε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στον Αντιδήμαρχο Ακάμα (διαμέρισμα Κισσόνεργας), κ. Νικόλα Θεοδοσίου, για να διατεθούν σε οικογένειες της κοινότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας της EU Foods, που με συνέπεια και συνέργεια ενισχύει εθελοντικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην επαρχία Πάφου και ευρύτερα σε όλη την Κύπρο.

Ο Αντιδήμαρχος Ακάμα, Νικόλας Θεοδοσίου, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Νικόλα Νικολάου και την EU Foods Cyprus, υπογραμμίζοντας ότι "τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν στην πράξη πως η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά, στηρίζοντας όσους το έχουν ανάγκη και καλλιεργώντας το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς".

Η EU Foods ανανεώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια τις δράσεις προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης, αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

Σημειώνεται τέλος στην ανακοίνωση, πως η EU Foods Cyprus, πέραν της πολυετούς παρουσίας της στον τομέα του χονδρικού εμπορίου, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο λιανικό εμπόριο, λειτουργώντας τα πρώτα της δύο σούπερ μάρκετ στην Έμπα και την Κισσόνεργα.

Μέσα από αυτές τις επενδύσεις, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας