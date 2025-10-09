Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα 8 ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ο Οδυσσέας - Ανακοίνωση ΔΗΣΥ για τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου

Ο ΔΗΣΥ καλεί τον επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» να απαντήσει εάν «υπάρχει συμφωνία με Ειρήνη Χαραλαμπίδου εδώ και καιρό αλλά αποκρύβεται»;

Οι αποκαλύψεις του έμπιστου συνεργάτη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κ. Χασαπόπουλου, εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα, και έχουν νομικές, πολιτικές και δεοντολογικές προεκτάσεις, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ.

«Ο κ. Μιχαηλίδης», προσθέτει, «οφείλει να απαντήσει:

- γίνονταν προσωπικές επιθέσεις από συγκεκριμένη πλατφόρμα καθ’ υπόδειξη του ιδίου, μεταξύ άλλων και σε δημοσιογράφους; Αυτό γινόταν εν ώρα υπηρεσίας;

- ⁠γιατί δήλωνε άγνοια για τη δράση της σελίδας;

- ⁠υπάρχουν συνεργάτες του, που ελέγχονται για πράξεις διαφθοράς και θα έπρεπε «να ήταν στη φυλακή» και όχι στο πάνελ ίδρυσης του Κινήματος Άλμα, όπως είπε ο κ. Χασαπόπουλος;

- ⁠υπάρχει συμφωνία με Ειρήνη Χαραλαμπίδου εδώ και καιρό αλλά αποκρύβεται; Για ποιο λόγο;

- ⁠έβαλε κριτήρια αποκλεισμού για συγκεκριμένους υποψήφιους για να προωθήσει άλλους; Τα κριτήρια αυτά ενέχουν στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού;

Η ηθική, η διαφάνεια και η νομιμότητα υπηρετούνται με πράξεις και όχι με λόγια»

