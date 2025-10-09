Έμφορτο πιστόλι εντοπίστησε σε δοχείο σε αγροτική περιοχή της Δρούσειας

Εγκαινιάστηκε η βιβλιοθήκη «Τεύκρος Ανθίας- Θοδόσης Πιερίδης» στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εγκαινιάστηκε η βιβλιοθήκη " Τεύκρος Ανθίας - Θοδόσης Πιερίδης", στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Πάφο. 

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και ο πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου Δρ. Στέλιος Σοφόκλη εγκαινίασαν το βράδυ της Τετάρτης στο οίκημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών την βιβλιοθήκη «Τεύκρος Ανθίας- Θοδόσης Πιερίδης.»

Όπως αναφέρθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στέγης η βιβλιοθήκη θα φέρει το όνομα των δυο Κυπρίων ποιητών και λογοτεχνών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν συγγενείς των δυο σπουδαίων λογοτεχνών ενώ παρουσιάσθηκαν μελοποιημένα ποιήματα τους.

Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δρ. Στέλιος Σοφόκλη, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και εκ μέρους της οικογένειας Θοδόση Πιερίδη χαιρετισμό απηύθυνε ο αδελφότεκνος του Θοδόση Πιερίδη, Χάρης Πιερίδης.

Ακολούθησε ομιλία από την κόρη του Τεύκρου Ανθία, Δρ. Φλόγα Ανθία « Η πολλαπλή δημιουργικότητα και προσφορά του Τεύκρου Ανθία» καθώς και ομιλία από τον καθηγητή Δρ. Νίκο Τριμικλινιώτη « Ανθίας – Πιερίδης οι κορυφαίοι Κύπριοι Ποιητές στρατευμένοι στην κοινωνική απευλευθέρωση- τότε και σήμερα».

Τέλος στην αίθουσα εκδηλώσεων προβλήθηκε σε βίντεο η ζωή και το έργο των δυο σπουδαίων Κυπρίων ποιητών , καθώς και αποσπάσματα από τα γραφόμενα του Θοδόση Πιερίδη από το περιοδικό Νέα Εποχή. Την εκδήλωση συντόνισε η Δρ. Μαρία Αθανασίου Τάκη.

